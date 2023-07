明星工傷檔案　查理絲花朗拍戲意外險終身殘廢

有好多荷里活影星出名博殺,演高難度動作場面時都會「成龍上身」棄用替身個個親自上陣。不過偶然都因為太博殺而導致意外發生!

湯告魯斯拍《職工》拗柴停工

湯告魯斯(Tom Cruise)出名拍戲博殺,每次拍攝《職業特工隊》都會挑戰高難度動作戲,不過偶爾也有失手之時,2017年他拍攝《職業特工隊:叛逆之謎》(Mission Impossible - Fallout)一場跳樓戲時就試過「拗柴」導致腳踝位置碎骨而要停工。雖然經歷過那次嚴重意外,但「靚佬湯」未有卻步,今年再在《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission Impossible:Dead Reckoning Part One)中繼續上天下海大顯身手!

夏里遜福親身上陣周身傷

荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)絕對稱得上是「容易受傷的男人」,皆因每次拍動作戲時他都例必「掛彩」!他早前受訪時自爆拍攝新作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)時就試過拍攝一場打鬥戲時拉傷右肩膀的胛下肌,導致停工6周。而之前他拍攝《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)時就試過被一道巨型閘門夾斷腳。此外,他拍攝《奪寶奇兵》首集以及《亡命天涯》(The Fugitive)時亦多番受傷。

史泰龍險死在擂台上

動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)憑成名作《洛奇》(Rocky)而走紅,1985年拍攝《洛奇IV》-《龍拳虎威》(Rocky IV)時他就試過被對手打到入廠!

他曾自爆當年與瑞典男星龍格爾(Dolph Lundgren)飾演的拳手「蘇聯佬」拍攝片中拳擊比賽的一場差點被對方K.O.。他憶述當時的情況:「佢一記重拳擊中我胸口,完全將我粉碎。當時我感覺唔到,但之後嗰晚我個心臟開始腫脹。我嘅血壓上升到260,而我即將同天使傾偈,下一刻我就喺低空飛行之下被緊急送院。」多年後,他拍攝《轟天猛將》(The Expendables)時,亦試過在其中一場武打戲中受傷,導致頸骨碎裂要植入鐵片。他笑言從此每次過海關時鐵片都會響。

查理絲女中豪傑險終身殘廢

男星博殺,原來女星拍動作戲都可以好狼死!例如奧斯卡金像影后查理絲花朗(Charlize Theron)近期在《狂野時速10》(Fast X)「1打10」大顯身手,而2005年她拍攝動作片《魅影刺客》(Aeon Flux)時就試過發生嚴重意外!在片中飾演未來殺手的她因劇情需要而要做一些如自由體操的動作,拍攝期間就試過意外跌親更是頸先落地,事後她表示自己好彩否則那次意外會導致終身癱瘓,雖然執番身彩,但她表示受傷帶來長達8年的痛楚!經過那次意外,查理絲都仍然未知驚繼續拍動作片,務求成為「動作片女王」!

除了查理絲之外,纖纖弱質的女星Blake Lively幾年前轉型拍攝動作片《The Rhythm Section》時亦試過遇上意外導致右手碎骨即時入醫院。