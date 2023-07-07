維港水上音樂會盛大舉行　陳柏宇馮允謙輪流登場

香港旅遊發展局（旅發局）明天起，一連5個周六日的晚上於灣仔海濱一帶免費為市民及旅客帶來又Chill又Fun的「樂聚維港嘉年華」，重頭戲之一是20場的維港水上音樂會，以「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯」及「電音狂熱」五大主題，包羅40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。

明天（8日）首場的表演嘉賓陣容強勁，有香港天后陳慧琳（Kelly）、新生代女團Lolly Talk、本地樂隊Nowhere Boys、實力派歌手陳柏宇（Jason）以及今屆台灣金曲獎最佳華語男歌手、創作歌手陳品赫 Hush，他們各人音樂風格各異，定能滿足不同樂迷。打頭陣出場的Kelly以擅長的勁歌熱舞為音樂會揭開序幕，她早前在網上平台發布排舞影片，為音樂會練歌和排練：「次喺維多利亞港舉辦音樂會，對我嚟講係一個新鮮體驗。音樂會喺夜晚舉行，喺日落時分邊欣賞維港美景，邊開一個Summer Party，享受寫意夏日時光，絕對係香港盛夏悠閒好節目之一。」至於Jason對今次的表演同樣大感期待，他坦言：「自己過往好少機會喺躉船上表演，加上音樂會喺夜晚舉行，可以喺維港美景下演唱，我一定會好投入，希望為大家帶嚟一個悠閒歡樂嘅夏日時光。」

而後日（9日）的演出嘉賓則齊集香港、內地及台灣三地音樂人，帶來風格獨特又精彩的視聽演出，本地薑有近年人氣急升的創作歌手馮允謙（Jay Fung）以及唱跳日本歌的本地女團乙女新夢，內地與台灣代表分別有樂隊桃園十五點與樂團宇宙人。作為演出一分子的Jay表示十分期待其他歌手的表演：「今次喺維港上演唱歌曲，對我嚟講係個全新體驗，希望同大家開個Summer Party，我都好期待欣賞來自台灣嘅宇宙人，一齊進入佢哋對音樂的『理想狀態』。」

第二周的音樂會主題為「音樂新世代」，星期六（15日）、日（16日）結集樂壇年輕新生代的多元曲風，令樂迷大飽耳福。15日有上年進軍樂壇的本地組合匿名事件、憑多套大型劇集主題曲紅遍網絡的內地女歌手崔子格、隨性的本地樂隊神奇膠以及以音樂記錄生活，曾在多個大型音樂祭演出的台灣樂團怕胖團。至於16日則有包辦曲、詞、編、監的本地R&B歌手GORDON FLANDERS、從街頭Busking走到幕後、再走上舞台的歌手吳林峰、香港土生土長的90後韓國歌手mue與有「電音公主」之稱的馬來西亞歌手蔡恩雨，將中、港、台、韓及馬來西亞的歌手共冶一爐，帶來無邊界的音樂體驗。

除了歌手名單吸引，今次的表演舞台亦是賣點之一，舞台設於維港海中央的躉船上，大會在燈光效果上花足心思，刻意加強燈效，將燈光打在水面上，營造出閃爍及反影的燈效，與維港夜色互相輝映。

想觀看音樂會的市民需先事前在旅發局電子平台登記帳戶，再領取免費門票，門票分兩輪領取，首8場門票已經發放完畢，其餘12場門票於7月17日於旅發局電子平台免費發放，數量有限，領完即止。音樂會沒有劃位及不設座位，已取電子門票的觀眾，提早最少30分鐘到達音樂會等候區，以預留足夠時間進行保安檢查及佩戴活動手帶，以及預早準備入場二維碼。

除了維港水上音樂會外，「樂聚維港嘉年華」亦提供連串精彩節目，包括不同地方特色的「街頭表演」、充滿動感的「極限運動表演」以及期間限定的「幻彩詠香港」水上煙火版，這些節目均毋須持票，市民旅客只要在活動舉行期間到灣仔海濱一帶就可以走入不同表演場區欣賞常演出，投入熾熱的嘉年華氣氛！