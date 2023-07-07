減肥？不如先養成易瘦體質！

【特約報道】食極唔肥，是天下女士的夢想，我常說女士因賀爾蒙變化及代謝率下降，容易出現發胖的情況，而節食只會讓身體的脂肪比重愈來愈高。只要養成易瘦體質，調節成能量的平衡狀態，一樣可以食住瘦，身材零走樣，培養5個小習慣就可以了！

1. 飲常溫水

飲水都要有攻略！起床第一件事喝一杯常溫水，有效防止代謝率下降，促進身體循環，喝時不要急，慢慢喝，防止電解質不平衡。身體長期處於缺水狀態，會令身體啟動滯留水分的機制，造成水腫問題，一日八杯水，少不了！

2. 沖熱水涼

壓力也是易胖的成因之一，因跟自律神經失調有關，長期受壓下，身體啟動抗壓機制，令副交感神經被抑壓，交感神經亢奮，當自律神經無法平衡，會促使腎上腺分泌壓力賀爾蒙，自然食量大增。睡前熱水涼，泡浴15-20分鐘，令副交感神經活化。水溫在37-42度以內，有助放鬆自律神經，提高睡眠質素。

3. 營養早餐不可少

睡眠時代謝率降低，營養豐富的早餐恢復代謝率，有助身體燃燒脂肪。平時多攝取蛋白質，如新鮮肉類、魚、蛋、奶及豆製品，以促進賀爾蒙分泌。而身體消化蛋白質食物，比消化脂肪及碳水化合物，燃燒更多熱量外，蛋白質更有助提升肌肉量，以及維持飽肚感。牛油果是我長期推介，有大量水溶性膳食纖維，能夠緩和糖分吸收及祛水腫，飽肚感極高。

4. 少「伸手」，行多幾步。

提起做運動，很多女士都會皺眉頭，尤其愛hea一族更是頭痛。其實長時間維持低強度運動，也可養成易瘦體質，就是培養多行樓梯少搭電梯、提早兩個站落車行路返家這類習慣，少做「伸手黨」搭的士，每日行30至60分鐘，持之以恒。不用困在室內做gym，慢步看風景，輕鬆地行住瘦！至於瑜伽或伏地挺身、深蹲等，同樣有效維持新陳代謝率與肌肉量。

5.排毒酵精助腸道健康

清宿便，徹底清除身體內的毒素，是非常重要。消化吸收食物需要消化酶（消化酵精），如體內能產生足夠消化酶，就能順暢地將食物消化吸收。消化不良，則產生毒素，減慢代謝，變成「飲水都會肥」的體質。多年來推介的「宇宙飲食」，是透過分開進食肉類跟澱粉質，以及進食富含酵素的食物，以減輕腸胃負擔，促進消化。只要配合排毒酵精，就能促進足夠消化酶的製造，幫身體徹底排毒。排毒酵精集76種純天然蔬果及植物，經微生物發酵技術製作而成，每天飲排毒酵精，可助少吃生鮮食物的你養成易瘦體質。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。