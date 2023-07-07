結束6年婚姻　Ricky Martin宣布與老公離婚

「拉丁樂壇天王」Ricky Martin前日與結婚6年的同志老公Jwan Yosef發聲明宣布離婚。

他們於離婚聲明上表示：「我們決定結束我們的婚姻，帶着對孩子們的愛、尊敬和尊嚴，和對我們一起經歷的美好數年的尊重。我們現在最希望擁有的是一段和平和友誼凝聚健康的家人關係，來共同撫養我們的孩子，並保有我們對彼此的尊敬和愛。」

現年51歲的Ricky Martin和38歲瑞典藝術家Jwan Yosef 於2017年舉行同志婚禮，婚後兩人透過代母於2018年誕下女兒Lucia，兒子Renn翌年出世，在這之前Ricky育有孖生兒子Matteo與Valentino。

曾於90年代爆紅的Ricky Martin近年負面新聞多多，除了遭前經理人入稟追討欠薪及佣金之外，去年有一聲稱是他的前男友的男子，在Ricky家鄉波多黎各因憂慮人身安全而向法院申請保護令。其後被傳媒踢爆該匿名男子是Ricky的外甥Dennis Yadiel Sanchez，他入稟指控兩人偷情亂倫7個月，分手後被Ricky騷擾，因此申請臨時保護令。最終Dennis自行撤銷保護令，案件告一段落，證明清白的Ricky亦有拍片講感受。