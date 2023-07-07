秦芷瑤轉戰電影即獲最佳女配角：只想演奸角

在無綫劇《一舞傾城》中飾演「周小雲」一角的秦芷瑤（Rose），過去幾年主力於內地發展，最近終獲成果，於內地的「全球綜藝盛典頒獎禮」中，憑電影《獵黑行動》獲「最佳女配角」獎項，而艾威得「最佳男演員」獎。

Rose接受訪問時，對於得獎感開心及榮幸，雖然獎項並非超級大獎，但自問是影壇新人的她來說是重大的認同及鼓勵，代表過去付出的努力沒有白費，希望日後自己有更好的作品推出：「就好似跑馬拉松咁，最初跑100公里，但不斷咁跑會愈跑愈遠。」

投身娛樂圈11年的她，自感在演技上還有很多進步空間，得獎後她望可以迎接新挑戰：「喺《獵》做完打女後，想試過唔同嘅角色，好似個人好陰森、好黑暗、好變態嘅人，我唔知點解唔鍾意做好人，只想做壞人，或者村姑，呢啲角色好有挑戰性，唔一定女主角，角色係冇大同細之分，只係好唔好嘅演員，掃地阿姐都係一個好角色，最緊要角色適合我。」

至於同場的艾威得「最佳男演員獎」，她大讚對方搞笑：「不過佢好低調，佢喺台上講如果嗰男演員獎同時係歌手獎就好開心，因為佢就嚟出新歌，其實我同威哥都合作過，有次佢係做醫生，我係做護士，大家戴住口罩；第二次合作就係喺無綫劇《家族榮耀》，今次係第三次碰頭。」