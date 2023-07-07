小暑到！吃瓜消暑按體質

今日是24節氣中的小暑，雖然溫度「尚未達於極點」，但俗語都有話「小暑過，一日熱三分」，天氣炎熱又潮濕，令人更加心煩氣躁，高溫加上出汗多，真係隨時熱到中暑，奈何夏天濕氣重，若經常飲用凍飲，易導致脾胃濕重。想消暑，不如靠瓜類啦。

【體質偏熱以寒瓜消暑】

說到夏天，不少人第一時間都會想到西瓜和冬瓜，前者性寒味甘，有清熱解暑、生津止渴等作用，後者同為消暑涼品，用來炮製茶飲或湯水，更可產生保健作用。經常受暗瘡、口氣、口瘡、面油、濕熱問題困擾，或個性較焦急、煩躁的人士不妨試試這款由中醫師介紹的自制涼茶啦。

百合綠豆冬瓜茶

材料：冬瓜1塊、綠豆40克、新鮮百合2個、適量冰糖

做法：

第一步：把所有材料泡洗乾淨，冬瓜連皮切塊。

第二步：把綠豆、陳皮放入煲中，加入約1,000毫升清水，以武火煮30分鐘。

第三步：待綠豆開始煮爛，調至小火，加入百合及冰糖煮約10分鐘即可。

注：此茶寒涼，脾胃虛弱及虛寒者慎服，孕婦忌服。

【脾胃虛弱、寒者宜避寒選溫】

不過對於體質較寒（即容易手腳冰凍者）、體內津液不足、經期來臨前的人士來說，以上兩者屬性偏寒，不太適宜食用，反而可以考慮屬性溫和的節瓜，只要在烹煮時加入薑片，已能中和其寒性，以下同樣有一款由中醫師推薦的參考食療。

節瓜粟米湯（3人分量）

材料︰節瓜1個 、粟米1條、豬腱半斤、陳皮1片、生薑2片

做法：

第一步：節瓜去皮切開；粟米切段；陳皮浸軟；豬腱氽水。

第二步：把所有材料放入煲中，加入7碗水，以大火煮至水滾，之後改用中慢火煮1小時，加鹽調味即可。