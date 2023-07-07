Britney向NBA球星打招呼竟被保安掌摑即報警

美國天后Britney Spears前日（5日）與老公Sam Asghari 於拉斯維加斯一間酒店的餐廳晚膳時，遇上NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama），Britney上前打招呼時卻被他的一名保安人員掌摑！

據知當時Britney與老公及兩名同行人士包括經理人Cade Hudson前往餐廳，剛巧見到雲班耶馬及保安人員在前方，正當她上前拍他的右邊膊頭要求合照時，即被他的保安掌摑。有在場人士拍到Britney被掌摑的照片。有指被摑後Britney即倒地而她手持的酒杯亦飛脫。雖然Britney一行人繼續用膳，但她離開時卻笠頭戴黑眼鏡企圖掩飾身份。

Britney昨日於社交網站證實事件，並留言講述當時的經過：「我並未有準備昨晚在我身上發生的事情。我在酒店大堂前往用膳時認出那位運動員。我之後去另一酒店的餐廳時再見到他，於是我決定上前恭喜他取得成功。當時環境好嘈，所以我輕拍他的膊頭引他注意。之後他的保安在眾人面前沒有後望就用後手掌摑我臉，差點令我倒下及酒杯飛脫。」之後她再說：「我成日都被人圍。嗰晚我都被至少20名Fans圍，但我嘅保安都冇打任何人。」雖然有傳襲擊Britney的保安事後亦有主動過枱向她道歉並希望她諒解，但Britney留言時卻表明雲班耶馬、保安或他們的團隊至今仍然沒有向她公開道歉，而她要求他們道歉。有指Britney被摑後已即時報警，警方亦表示會調查事件。

至於Britney的老公Sam昨日撰長文回應事件時不忘狠批該名保安人員及雲班耶馬：「我反對任何形式的暴力，尤其是在保護自己或無法保護自己的其他人時沒有正當理由的暴力。自衛是不可避免的，但對任何女人，尤其是我的妻子的防衛是無可爭議的。我希望這名男子吸取教訓，改變對女性的漠視。失控的保安的暴力行為不應該給雲班耶馬蒙上陰影，而應該給雲班耶馬蒙上『懦夫』的陰影。未經適當審查就僱用身邊的人。」事後有指該保安是雲班耶馬所屬的球隊馬刺保安主任Damian Smith。