台灣《超犀利趴》陣容曝光　陳綺貞預告Solo經典歌

台灣每年夏天的大型音樂會《超犀利趴》，受疫情影響停辨2年後，將於7月22日、 23日強勢回歸！早前第一波陣容公布後已讓樂迷萬分激動，而主辦單位日前亦公布了音樂會的神秘陣容，包括歌手陳綺貞、TRASH及許鈞到時亦會現身音樂會。

被粉絲稱為「陳老師」的陳綺貞是第2次於《超犀利趴》演出，她透露將以夏日獨立姿態演繹經典曲目，讓歌迷期待暑期音樂學堂開課。已經三個月沒合體演出的TRASH，為了今次演出，正密集籌備當中，希望呈現最本格派的TRASH，他們激動大喊：「當天請準備好喉嚨！我們準備炸爛犀利趴。」

除此之外，主辦單位也祭出各種出人意表的合作亮點，繼公布麋先生 ft. 家家、鼓鼓 ft. Marz23、傻子與白痴 ft. 楊乃文後，首度參與《超犀利趴》演出的許鈞，透露上次在台北演出是2019年的Legacy表演，他說：「時隔這麽多年再次去到台北，心情感覺特別的期待，可以去逛逛夜市，可以去感受一下台北的自然風光，感受海洋性氣候的風和浪。我第一次參加犀利趴特別高興，也很開心相信音樂可以邀請我去演出，這是我第一次在台北演音樂節。」2022年他以專輯《美夢公司》入圍金曲獎男歌手，這次他將帶著專輯的歌和大家見面，同時他也會和音樂好友白安同台演出。