李玟生前幫全村賣出20萬斤柑橘　老翁含淚謝恩情感動網民

國際天后李玟（CoCo）前晚（5日）因抑鬱症輕生，終年48歲。CoCo生前為善最樂，她曾於湖南長沙幫助1位老翁賣柑橘，令對方可以在大雪天早點回家休息，更留2千元人民幣（約2,160港元）給對方，還送了老翁和家人保暖棉衣，以及4箱補品，並且當李玟知道對方全村有逾20萬斤柑橘滯銷時，立即幫手全部打包，再經由義工幫忙賣出，令村民可以一樣受惠。

這位老翁現已83歲，他聽聞李玟離世噩耗，感到好難過，含淚表示一直沒忘記當年李玟的幫助：「我記得她的恩情，很感謝她。」令到網民非常感動，更登上社交網熱搜。

楊紫瓊晒合照悼念

而奧斯卡影后楊紫瓊今日（7日）於社交網晒出與李玟的合照，發文悼念：「我深感悲痛，我們失去了一顆閃亮的星星。Coco是首位在奧斯卡頒獎典禮上表演的亞洲人……我們感到非常自豪，而且永遠都會。你和你美麗的聲音將被我們想念。親愛的，安息吧…衷心為Coco的家人和所有愛你的人獻上誠摯的慰問。」

李玟於2001年美國奧斯卡頒獎禮上演唱《臥虎藏龍》英語版主題曲《A Love Before Time》，成為史上第一位站上奧斯卡頒獎禮舞台演唱的華人歌手。