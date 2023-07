音樂紀錄片推出　Wham!怎樣踏足中國開騷創先河

80年代英國著名男子組合Wham!絕對是音樂史上最成功的男子組合之一,有關他們的紀錄片昨日經已在Netflix上架。Wham!是已故英國巨星佐治米高(George Michael)和好友Andrew Ridgeley於1981年成立的男子組合,直至1986年拆夥,隨後佐治米高作個人發展同樣大受歡迎,繼續在樂壇發光發熱!而Wham!於樂壇短短5年間成績驕人,他們更開創歷史新一頁,成為中國史上首隊西方流行音樂巨星在內地舉行演唱會!

1985年4月7日,於香港舉行完兩場演唱會的Wham!轉抵北京舉行演唱會,據知當年組合的經理人Simon Napier-Bell花了18個月才成功游說中國政府准許他們在當地開騷。Wham!之所以能成為首個外國歌手在中國演出,Simon暗地裏做過手腳,他送了兩本介紹冊子給內地官員,一本是介紹Wham!,將兩人的形象包裝成相當好,另一本是介紹Queen的主音Freddie Mercury,內容將Freddie浮誇演唱風格突出,結果內地官員選了充滿陽光氣息的Wham!來中國開騷,並將組合的名字改為「威猛」樂隊,而他們成為中國開放改革以來首個西方流行音樂團體於當地開騷,吸引了1.5萬名觀眾買飛入場欣賞,他們就在北京工人體育館以及廣州中山紀念堂舉行了兩場相當成功的演唱會!不過為了迎合內地的審查制度,當時Wham!獻唱的歌曲如名作《Wake Me Up Before You Go-Go》,一些歌詞都進行了修改。

由於內地的觀眾對Wham!的歌曲「零認識」,在組合的經理人安排之下每位入場的觀眾可免費獲贈收錄他們歌曲的錄音帶,錄音帶內還收錄了內地東方歌舞團成員女歌手成方圓主唱及改編的「威猛」歌曲中文版。

難得來中國開騷,唱片公司為了紀錄一下整個過程,安排了一支攝製隊跟隨Wham!紀錄他們在中國的情況並推出名為《Wham! in China: Foreign Skies》的紀錄片錄影帶。Wham!在內地逗留了10日,除了開騷之外,亦順道到天安門廣場以及長城觀光。而他們更與當地的足球隊舉行了一場球賽。此外,Wham!推出的《Freedom》MV亦有紀錄了此次中國之行的片段。

據當時的英國大使館記錄,由於當時中國已封閉很久,大部分觀眾不知如何去喝彩或去打節拍,只能在表演結束後給予「禮貌性的掌聲」,而Wham!也因首次在共產國家表演,無法預測到觀眾的反應,在表演時將音量刻意調細。佐治米高曾在訪問中形容那次表演是他人生中最困難的一次,他說:「初時我唔能夠相信觀眾有幾咁靜。我冇意識到佢哋冇鼓掌,因為佢哋認為我哋喺度乞求掌聲。而且我冇意識到他佢哋唔擅長聽西方音樂,所以佢哋嘅節奏感同我哋嘅唔太一樣。」