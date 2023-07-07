美國加州除陽光與海灘，葡萄酒亦相當出名，除此之外，當地吸收了不同地方的飲食元素，打造出獨特的多元美食，想在香港感受加州風味，原來好簡單。

美酒配音樂

美酒和音樂，往往是最佳配搭，邊喝酒邊聽音樂，氣氛更佳。加州葡萄酒協會將於7月8日及15日在尖沙咀舉行「Sips of Summer 旗艦活動」，今年大會以品酒和現場音樂作主題，指定日子和時段會有不同的歌手或團體表演，大家可以一邊聽音樂，一邊品嘗來自加州各個酒莊的葡萄酒，令人感受到當地「Music in the Vineyard」夏季音樂會的盛況。品酒套裝包括Welcome Drink、現金券和優先入場等，到時場地亦供應不同小食來佐酒。同時間，今個夏天的加州美酒月會舉辦百多個推廣活動如健康工作坊、烹飪工作坊、餐廳酒餚配和各式品酒活動等，讓大家愉快地度過美妙的夏日。

多元飲食

提到美國菜或加州菜，大家即時想到的可能是速食快餐，其實當美食又點止咁少。黃竹坑新開加州風味餐廳1st & Beaudry 以現代美國菜為主題，主廚Esdras指地菜式橫跨歐亞，混合不同地方風味，反映洛杉磯的多元飲食文化。彩虹沙律由多款蔬菜及堅果穀物組成，繽紛開胃。Niko's Salad 以法國尼斯沙律作基調，加美國南部煙熏調味料配香煎藍鰭吞拿魚，散發西岸風味。其他還有經典周打蜆湯、墨西哥夾餅等菜式，想品嘗洛杉磯街頭風味，可選擇隱藏餐單的Smashed Burger，自家製法式牛油麵包配免治牛扒、芝士和酸瓜等，再配「In-N-Out」 紅色托盤，經典懷舊，讓大家進一步了解菜式的風味。