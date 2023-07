美國加州除陽光與海灘,葡萄酒亦相當出名,除此之外,當地吸收了不同地方的飲食元素,打造出獨特的多元美食,想在香港感受加州風味,原來好簡單。

美酒配音樂

美酒和音樂,往往是最佳配搭,邊喝酒邊聽音樂,氣氛更佳。加州葡萄酒協會將於7月8日及15日在尖沙咀舉行「Sips of Summer 旗艦活動」,今年大會以品酒和現場音樂作主題,指定日子和時段會有不同的歌手或團體表演,大家可以一邊聽音樂,一邊品嘗來自加州各個酒莊的葡萄酒,令人感受到當地「Music in the Vineyard」夏季音樂會的盛況。品酒套裝包括Welcome Drink、現金券和優先入場等,到時場地亦供應不同小食來佐酒。同時間,今個夏天的加州美酒月會舉辦百多個推廣活動如健康工作坊、烹飪工作坊、餐廳酒餚配和各式品酒活動等,讓大家愉快地度過美妙的夏日。

多元飲食

提到美國菜或加州菜,大家即時想到的可能是速食快餐,其實當美食又點止咁少。黃竹坑新開加州風味餐廳1st & Beaudry 以現代美國菜為主題,主廚Esdras指地菜式橫跨歐亞,混合不同地方風味,反映洛杉磯的多元飲食文化。彩虹沙律由多款蔬菜及堅果穀物組成,繽紛開胃。Niko's Salad 以法國尼斯沙律作基調,加美國南部煙熏調味料配香煎藍鰭吞拿魚,散發西岸風味。其他還有經典周打蜆湯、墨西哥夾餅等菜式,想品嘗洛杉磯街頭風味,可選擇隱藏餐單的Smashed Burger,自家製法式牛油麵包配免治牛扒、芝士和酸瓜等,再配「In-N-Out」 紅色托盤,經典懷舊,讓大家進一步了解菜式的風味。