沈震軒孖陳欣妍做生意　瞓身投資用晒老婆本

藝人沈震軒（Sammy）與女友陳欣妍（Shirley）投資的健身中心今日（7日）舉行開幕，講到投資契機，Sammy稱一直希望在演藝事業之外經營生意，而2人都熱愛運動，故希望做一門生意可讓人聯想起他們倆，問到投資金額，他坦言連他們在內合共5位股東，總投資近千萬，又指除了健身中心，還有連串計劃：「呢個係一個全方位嘅健康品牌，健身中心只係第一步，我哋仲想發展做餐廳、美容產品，當然最想將分店開到全世界，最想係開到自己家鄉加拿大。（係咪用晒啲老婆本投資？）所以我哋要一齊努力。」

他笑言很多人建議不要跟另一半一齊做生意，否則很容易反目收場，但他對兩人十分有信心：「我係因為感情基礎好，所以先夠膽一齊做生意，否則死緊，我哋好有默契，鬧交都只為啲少事鬧交。」問到會否擔心分薄幕前工作的時間？他指雙方的老闆都十分支持他們創業：「我上年加入新公司，同老闆講我想做呢個生意，佢即刻話好，叫我幫手操吓公司旗下藝人，另外好多朋友都話想嚟健身，黃智雯都有嚟，仲有好多女神都會嚟。」除了藝人外，Shirley透露有個大挑戰，身邊有位重量級的素人朋友，她會為對方操弗變靚：「佢已經係唔敢上磅，身形肉眼睇係肥過細細粒（陳嘉佳），佢好有恒心，晚晚嚟操，已經練咗3星期，我哋會每隔3個月睇吓個效果，佢畀我睇過以前嘅相，係好瘦好靚，佢好想變番以前咁，我都好想佢開心。」