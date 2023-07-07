限量1,388輛！SF90 XX由賽道首闖公路

法拉利（Ferrari）曾推出合法在公路行走的特別版跑車如488 Pista、812 Competizione等，亦曾推出為極限賽道駕駛而生的XX專案車型像FXX-K EVO。最近廠方破天荒推出兩款完美融合特別版車型和XX專案車型特點的全新特別版SF90 XX Stradale及SF90 XX Spider，限量生產1,388輛，當中硬頂Stradale佔799輛、硬頂開篷Spider佔599輛。

一門兩傑 馬力提升

全新SF90 XX一門兩傑有硬頂Stradale及硬頂開篷Spider型號，均搭載基於SF90 Stradale的升級插電式混合動力系統。由一具中後置布局、代號F154FB的4.0L V8雙渦輪增壓引擎及2前1後電馬達組成，綜效馬力高達1,030cv，較原版提升30cv。其中經改良的引擎減重3.5kg，壓縮比更高，最大馬力達797cv；而3具電馬達憑藉首次應用在旗下公路跑車的專利額外增壓控制邏輯，最大馬力輸出233cv。搭配源自Daytona SP3專利換檔邏輯的8前速F1雙離合器波箱，兩款XX車型的0~100km/h加速僅需2.3秒，較SF90 Stradale/Spider快上0.2秒。

新款尾翼 下壓力強

受惠於創新高效的空氣動力學解決方案，不僅性能顯著提升，成就比SF90 Stradale大一倍的最大下壓力。在時速250km/h，整體下壓力達530kg。當中達315kg尾部下壓力，來自F50以來首次應用於旗下公路跑車的固定式尾翼設計連可移動閉合式襟翼。至於前部下壓力透過經改良的前散熱器，以及負責冷卻電氣部件的中溫散熱器，換上更大的前分流器及前擴散器，並針對車身底部部分區域進行封閉處理及在前輪拱罩注入百葉窗設計等全面提升。當以最高速度320km/h行駛時，可產生325kg前部下壓力。

制動改良 煞車穩定

歸功於下壓力的增強，新車在高速操控條件的橫向性能較SF90 Stradale提升9%，側傾率降低10%，確保更出色的車身控制。車載全新2.0版法拉利動態強化系統（Ferrari Dynamic Enhancer），並新增配備於296 GTB的ABS EVO控制器。無論在直路還是過彎時，確保能以更穩定的方式煞車。制動系統亦經改良升級，前部沿用「空氣」制動卡鉗，前制動碟則經重新設計，以提升冷卻效果；而後制動碟直徑增大至390mm，並採用全新設計，以最大限度增加接觸面積，改善摩擦系數。