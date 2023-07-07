今赴日出席《AAA》開幕騷　黃旼炫宣布8.26開迷你演唱會

韓團NU'EST出身的男星黃旼炫，宣布將於8月26日在澳門百老匯舉行《2023 HWANG MIN HYUN MINI CONCERT IN MACAU》迷你演唱會，為K-pop迷和韓劇迷帶來動聽的歌曲和難忘的演出。今次是他首次以個人身份在港澳地區開騷，令粉絲十分期待。

黃旼炫不僅以迷人的歌聲和帥氣的外型贏得大批粉絲愛戴，他還以出色的演技在韓劇界嶄露頭角。他在人氣劇集《還魂》中飾演「徐律」一角，展現出眾的演技，獲得廣泛的讚賞和肯定。而由他擔任男主角的新劇《無用的謊言》，已定於7月31日首播，可望將他的人氣推上高峰。

而今次演出除了是一場演唱會，更是黃旼炫與觀眾之間的一次特別互動，他希望能夠與粉絲們建立更深厚的聯繫，並透過音樂將歡樂和溫暖帶給大家。

此外，黃旼炫、金在中、李濬榮及金永大今早（7日）現身首爾金浦機場，出發往日本參加韓國頒獎禮《2022 Asia Artist Awards》（AAA）舉辦的開幕演唱會「男神」，演唱會將於明晚在橫濱港未來21區舉行，大會早前已宣布黃旼炫、金在中、金宣虎、李濬榮及金永大將會出席。