粉紅海攻陷中環碼頭　Anson Lo擔心「神徒」中暑

人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）28歲生日，其後援會及眾神徒以「Keep Giving · Keep Loving 」為主題，為他安排了連串應援活動慶生，包括免費搭乘觀光巴士、乘坐來回中環至尖沙咀渡輪、免費乘坐摩天輪及旋轉木馬以及免費食雪糕，向大眾派福利！

中環及尖沙咀碼頭被一片粉紅海攻陷，數百穿上粉紅色應援衫的神徒拿着手幅與教主的Q版公仔打卡，觀光巴士的車身分別以生日及新歌《Nah》為主題，雪糕車亦換上粉紅車身，而天星碼頭外圍掛上Anson Lo的巨型海報，非常搶眼，無論碼頭內及小輪內同樣貼上海報，成為粉絲們的打卡熱點。據悉尖沙咀方面會派發1,000杯雪糕，不過未夠3點已派完。

Anson Lo約2小時自拍短片放上社交網的限時動態，他表示前一晚心血來潮預告自己今日會在中環現身，怎料此舉令每個部門都要作出相應安排，他希望在生日當天開開心心跟大家見面，跟大家在同一地方慶祝，他最擔心大家中暑，叮囑粉絲們要帶傘帶水，互相照顧及注意安全。

8歲的小妹妹Ally成為神徒2年，亦是粉絲會成員，她放學校在媽咪陪同下到旺角、尖沙咀及中環打卡，她大讚Anson Lo唱歌好聽又靚仔，而且為人幽默，但從未見過教主本人，希望今日能有望見到，並祝對方生日快樂及永遠幸福。粉絲Michelle、Joanne及Moon來自新加坡，特地飛來港參加教主的生日應援，她們稱由Anson Lo參加《造星》起已支持對方，亦有為今次生日集資，稍後會再來港欣賞對方演唱會。