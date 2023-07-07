走入咖啡店Chill歎個悠閒午後時光

夏日熱辣辣，上班一族雖然冇得放暑假，都可以趁紅日假期外出Hea玩兼吃喝玩樂，最近就有咖啡店推出多種新品及優惠，大家可以趁機來個Coffee Break，Chill歎個悠閒午後時光喇！

懷舊美食加醇香豆花

連鎖咖啡店星巴克在這個夏季讓人氣凍飲的醇香鮮奶抹茶豆腐花回歸，以正宗港式豆腐花軟綿綿的口感配以濃郁抹茶，為炎夏送爽！此外，於指定分店還推出經典香港美食系列，包括咖啡紙包蛋糕、厚切牛油菠蘿包、榛子咖啡卷以及朱古力蛋撻，讓大家重拾港式情懷，享受時光流轉。另外，品牌亦帶來兩款以Pastel為主色調及以獨角獸為主題的商品，帶來凍杯、咖啡杯及隨行杯等，為粉絲帶來驚喜！品牌亦參加了由香港零售管理協會主辦的「開心購物節」，於7月14日至20日期間推出「10萬杯咖啡10萬種一起」活動，大家只需在官方社交平台上留言及分享「一起咖啡」的時刻，便有機會在成為一星期內送出十萬杯免費咖啡的幸福兒之一。

健康生酮新滋味

近年大熱生酮料理，但並不是周圍都容易食得到！最近就有咖啡店與品牌推出期間限定的生酮西式料理；說的是本地精品咖啡店NODI Coffee堅尼地城店與食品品牌Cooking Mission合作，於即日至7月31日期間推出多款健康的生酮午餐選擇，包括松露雜菌椰菜花飯、肉醬千層麵、巴斯克蛋糕，當中的生酮松露雜菌椰菜花飯，選用新鮮蔬菜包括椰菜花、雞髀菇、鮮冬菇及洋葱等，食譜更經營養師建議採用適量淡忌廉、草飼牛油及黑松露菌醬作調味，清新健康又滋味。餐點更配以品牌的優質咖啡，是不少OL及追求健康飲食人士的不錯之選。此外，NODI Coffee Club會員柯打生酮Lunch套餐更享10%的折扣優惠呢！