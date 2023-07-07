本日日本：便利店嘜頭　變身型格精品

大家去日本旅行一定幫襯過LAWSON便利店，對於那個藍白經典標誌應該不會陌生。最近日本出版社「寶島社」就與LAWSON合作推出《LAWSON OFFICIAL BOOK》，分別有3個版本，每個版本各有以LAWSON藍白色嘜頭設計的附送產品，分別有床頭燈、Tote Bag及拉鏈收納袋，噱頭十足！當中最驚喜莫過於床頭燈，直接做成招牌燈箱的造型，可調校成暗黃的「室內燈」及亮白的「日光燈」，並各有兩段亮度選擇，可以根據心情及需要輕鬆轉換。至於Tote Bag則非常實用，用料厚實，全白的袋上繡有細細個的藍色標誌，袋內是藍白相間的條紋圖案，風格簡約時尚，上班上學也可以用得着。還有拉鏈收納袋的外觀是依據LAWSON商標的輪廓製作，打開之後發現容量超大，可以用來裝化妝品、手機、文具等，絕對是收納好幫手。至於書本內容方面，主要介紹大量有關LAWSON便利店的各種趣味歷史及資料，值得大家一看。即日起於日本全國LAWSON便利店、HMV、HMV&BOOKS online及寶島Channel有售。