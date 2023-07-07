文凱玲不擔心被定型青樓女子　滕麗名誤以為有喜

藝人文凱玲現身養生館開幕活動，透露有份參與的劇集《狀王之王》有機會很快播出，繼於《一舞傾城》演舞小姐，今次於新劇算呢演青樓老闆娘，問到會否擔心被定型？她說：「我Ok，唔介意，有嘢做好開心。」另外，她表示與訂婚3年的圈外男友感情穩定，故沒有衝動結婚擺酒。問到會否生小朋友？她說：「順其自然，我鍾意小朋友嘅，以前好想要，依定年紀唔細，但有咗就會即刻結婚。」

另外，藝人滕麗名(阿滕)即席被中醫師把脈，被恭喜身體狀態佳，阿滕聞言打趣說：「我以為係喜脈添，不過健康都係喜脈嚟嘅，呢個年紀要Keep好難。」更指平日對調理身體有研究，也經常找老公做實驗，試食不同的食療及補充品。

談到處境劇《愛•回家之開心速遞》日前播出「大結局」，阿滕笑指是美麗的誤會：「係啲觀眾成日想睇大結局，所以我哋先拍個大結局劇本出嚟，其實未知拍到幾時，暫時去到年尾都仲拍緊。」對於劇中兒子周嘉洛將回歸拍攝，阿滕透露暫未撞到對方，但期待再與他碰頭：「其實我哋有保持聯絡，佢之前套劇同《愛》同一個化妝間，有日我望住手機拍緊母親節情節，嘉洛突然打嚟，但Roll緊機，佢又講無聊嘢，咁我梗係繼續演戲講埋對白收佢線，不過佢真係好乖，母親節有送花畀我，相士話我會契個仔，所以我就嚟同佢上契，契佢做仔都有著數，猜望遲啲有機會一齊去旅行。」