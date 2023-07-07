Edan帶隊起哄魏浚笙除衫　爆AL禮物要成千萬頸鏈

呂爵安（Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜、岑珈其、劉沛蘅（Hillary)及徐浩昌在銅鑼灣宣傳ViuTV節目《膠戰S3》，與膠粉見面。眾人現場大玩「吹紙友大戰吹紙員」遊戲，在節目中只能維持兩秒不讓紙巾掉落地的「兩雀安」，一洗污名勝出遊戲。拍照時粉絲起哄要求Jeffrey除衫，他不肯就範只是被迫晒「麒麟臂」，Edan與珈其則趁機揸Jeffrey胸肌。

Edan受訪被問節目是否正籌備開第4集，他說：「我都想，但係仲未籌備，希望反應好會有下一集，自己都想出埠拍，搵埋五堅情就好。」問到是否希望做到好像韓國節目《Running Man》一樣？他說：「嘩，係咁就好喇。」Jeffrey講到在節目中玩到喊，他指當時感覺好像失去兄弟一樣，一時感觸。Edan指他一向善良，也提醒他玩遊戲要玩得盡。被取笑是潑婦的Hillary說：「呢集想放啲，大家都好熟，唔需要收埋。」她又稱不擔心會嚇親男友洪卓立，自言只是潑辣並不是無理取鬧，加上大家一起那麼久，對方甚麼也見過。

Edan指今集與之前不同，大家也做返自己，拍節目自己亦沒有「偶包」。Jeffrey則笑言身為藝人，在不同場會有不同的偶包。Edan講到Anson Lo生日，他指剛才化妝也碰面，也直接問他想要甚麼生日禮物，他笑說：「點知佢話想要成千萬嘅頸鏈，我話唔好玩啦，總之$500 budget啦自己揀。」他又指隨後將會全身投入準備演唱會。