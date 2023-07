Anson Lo現身見過萬神徒　哽咽答謝：多謝大家仍然喺度！

今日(7日)生日的MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)獲神徒為他舉辦連串慶生活動,Anson Lo前一天預告會現身中環摩天輪附近見歌迷,下午一時許歌迷已排隊魚貫入場,約下午5時許,會場附近已擠滿逾萬神徒,水洩不通,由於天氣酷熱,據知至四名少有4名歌迷不適中暑,而Anson Lo的父母亦有現身支持。

約5時20分左右,身穿白色長袖冷衫的Anson Lo乘坐7人車到達,引來粉絲瘋狂尖叫。他到場後即暖心地問大家是否很熱及有沒有飲水,又指並今日也是神徒生日,想跟大家講句「Happy Birthday」,並再次向粉絲致歉,自言因自己到場而引致混亂,又謂無論會場內外的每一位都很重要,大賣口乖。

之後Anson Lo便跟粉絲大合照,以及進行切蛋糕及許願儀式,他笑言企在戶外10分鐘已熱到好像游水一樣,並自爆公司提供了3件服裝讓他穿着,另外兩件是毛毛大褸,他最終揀了冷衫。他跟着感性地說:「今年係我出道第5年,多謝大家仍然喺度,我知道大家要跟隨Anson Lo有時會有啲攰,感受到大家會攰同吃力,你哋會有失望,我有做得唔好嘅時候。」說時此時他已經眼濕濕,工作人員即遞上紙巾,神徒大叫:「唔好喊!」、「我哋愛你!」

他續說最窩心是粉絲每日都會跟他說不用衝得太快,亦不用把自己迫得太緊,但這就是他的性格,他笑言現在的狀態就像平時在家中看着大家的留言一樣,他再度不禁落淚,並謂:「講愈想喊。今日係開心一日,唔應該喊。」他感激粉絲出席今次活動並對他做的各式應援,知道他們的目的是想讓更多人認識Anson Lo,期間他再次哽咽,並忍不住轉身拭淚,停了一會兒才說:「我之前喺社交網出咗個限時動態,我話I’ll back you up as well。其實我為粉絲實質做過乜,相對粉絲對我嘅支持,我真係冇做過乜,我惟有用唔同作品去回報,無論音樂、電影或者電視劇,我年尾會拍新戲,嚟緊會全力以赴做好,尤其今次演唱會好大壓力,因為我想練好啲嘢畀大家,練歌、歌舞同彈琴,怕自己做得唔夠好,我演唱會前會出多首慢歌。」

最後他多謝父母對他的體諒及支持,亦多謝粉絲、身邊工作人員及籌備今次活動的歌迷會。離場時,Anson Lo十分識做拿出手機跟場外的粉絲自拍及跟遠處的神徒揮手後登車離開。

而姜濤昨日在社交平台上載與Anson Lo一齊工作的舊片段,曾經講過最信Anson Lo的他寫道:「哥,生日快樂,我記得你那天已經很累了。」片段中兩人在巨型幕紙上拍攝,姜濤伸手攬住Anson Lo,但工作人員話:「唔係咁樣!」Anson Lo有點攰說:「嚟啦,好唔好,要收工呀!」兩人要頭貼頭作嘴狀,因為有濃厚「hehe味」,在旁的工作人員忍不住笑,搞到他們都尷尬NG,見到Anson Lo攰到眼都挈不大,非常搞笑,最後兩人貼住額頭,姜濤更搞鬼地嘴郁郁非常可愛。