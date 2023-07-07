【Zac玩Zac食】大師級「師房晚宴」

有一段時間冇去石門這間星級酒店嘅中菜廳食飯，最近知道佢哋以全新模式營運，以私密廂房提供一系列專業宴會方案及總廚特訂「師房菜」菜譜盛宴，所以趁住為朋友慶生，約埋一齊嚟試吓！

新任中菜行政總廚李家鋌師傅曾囊括多個青年廚師獎項，並於亞洲名廚精英薈2018上海站勇奪熱葷素菜組至尊金獎。李師傅擁有超過16年烹調中菜經驗，曾於其他五星級酒店及米芝蓮推介餐廳任職，善於將新派意念融合至傳統粵菜精髓。呢次精心設計嘅「師房菜」菜譜，由食材配搭至擺盤均凸顯李師傅個人特色，每道菜均彰顯大師巧手工藝，帶來不一樣的味蕾驚喜。

「師房晚宴」共有4款，由每位HK$580起，今晚訂咗第三款，收費為每位HK$980，因為其中一位朋友唔食鱔，師傅亦為大家以沸騰酸菜魚湯斑球配稻庭麵代替餐牌上嘅蒲燒鰻魚燴飯。全晚大家除咗不停為擺盤嘩然之外，講得最多嘅係「好香」，因為每一道菜上枱時都率先聞到菜式嘅香味，絕對做到真正嘅色、香、味全！好似其中一道前菜鰹魚汁大根，名字看似普通，但上枱時已經聞到濃郁嘅鰹魚汁清香，而大根用鰹魚汁燜煮後，再撲上薄粉炸脆，因為大根燜煮後比較濕，而上枱時仍能保持外脆內軟腍，師傅的心思和功架絕不簡單！

每款「師房晚宴」菜譜均可加配特色餐酒，由專人精心挑選葡萄酒配搭對應嘅佳餚。提提大家餐廳只限預先訂座並設最低消費，詳情可向餐廳查詢。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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