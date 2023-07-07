姚焯菲開心暑假出新歌　最想約炎明熹玩到癲

鄭裕玲、歌手姚焯菲（Chantel）、吳啟洋和應智越一同現身活動，正在新西蘭讀書的Chantel放寒假回港，首次出活動的她，今次較上次回港時瘦一點，她笑言：「無上過磅，唔使啦！應該無上次咁肥，自己有Keep fit。」她表示很喜歡過大海，最難忘8年前去當地的水上樂園玩，笑言玩滑梯玩到不願走，好想再去。透露今次留港3星期，安排了不少工作，早前已飛了一轉日本東京為新歌拍MV，爸爸亦有同行，她稱此行買了不少零食，她透露新歌暫未有名，但歌路跟上一首《小出走》不同，無論造型和曲風都有好大改變，是一個大突破，雖然是快歌，但不用跳舞，但笑言希望下次可以做跳唱歌。

Chantel並透露After Class有新動向，將推出新團歌，她已錄好自己部份，她說今次回港，好想能約齊人聚會，並戥快將放榜DSE的炎明熹(Gigi)緊張，上次未能與Gigi見面，今次應該可以在公司見面，但未有日期：「好想約佢哋，不過大家都忙，希望可以有多啲時間玩。」

鄭裕玲（嘟嘟）近日在網上開設新頻道，首集請來舊拍擋周潤發做嘉賓，第二集是日本藝人山下智久，甚有驚喜，她稱對上一次與周潤發見面是十多年前宣傳《讓子彈飛》，有合適劇本都想跟他再合作。她表示會不定期更新頻道，希望做得更好，她說有朋友更自薦做嘉賓，問到會否邀請其頭號偶像王嘉爾？她稱：「佢都唔得閒，我都想見佢，好耐無見。」她喜歡試新，以前拍電視和電影，之後做電台12年，現在就開頻道，每次都是別人邀請她做，感覺幸運：「我鍾意忙做自己鍾意嘅嘢，今次好開心兩個後生仔搵我，同年輕團隊合作，佢哋辛苦啲，我變得輕鬆（想唔想再拍劇？）劇就要再諗吓先，時間長，我要分配工作。」