泰國F4兩男神亞博開騷　Bright預告演出未公開歌曲

憑大熱BL劇《只因我們天生一對》爆紅的泰國男星Bright及Win，將於明日（8日）在亞博舉行《Side By Side Concert Tour In Hong Kong》演唱會，二人今日（7日）先合體會見傳媒。對於上次以「泰版F4」身份來港舉行見面會，Win表示之前4位成員開騷感覺似朋友聚在一起，但今次僅得他與Bright上陣，所以心情緊張及有壓力，Bright則笑指今次以演唱會形式舉行，望屆時可以與粉絲們一起享受。

談到二人合作無間，Bright坦言雙方已合作3、4次，有一段時間更是天天相見，默契程度是毋須多講已知對方心中的想法，更預告明晚會獻唱久未公開唱過的歌曲，叫大家期待。問到二人於音樂上可有想合作的藝人？Bright與Win分別想與The Weeknd及Justin Bieber合作。而近日於香港拍攝新片《Under Parallel Skies》的Win，表示已漸漸習慣本地生活：「我覺得自己變咗本地人（會喺香港留幾耐？）應該會留多3星期左右，期間都會往返香港同泰國。」