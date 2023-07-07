陳懿德邵初夏日大解放　泳衣Look大鬥身材

藝人譚玉瑛、麥長青（麥包）和陳懿德（德德）主持的旅遊節目《請1日假去旅行 廣州篇》，今晚（7日）播出一集，邵初會加入主持行列，黎諾懿及在劇集《BB來了》飾演其女兒的妃頤妹妹則擔任嘉賓。

今晚首個行程，譚玉瑛、麥包和陳懿德去了有逾800年歷史的沙灣古鎮遊玩，大歎當地特色美食如「掟死狗」、「爬金山」和「薑埋奶」等；之後再去西坊大院體驗文青之旅，麥包更親手炮製手調飲料孝敬譚玉瑛，他笑言：「呢個就係我喺廣州兩年學到嘅嘢，當冇人搵我拍嘢，我就會喺街上賣檸檬茶！」晚上食飯時，德德問麥包與譚玉瑛為何如此老友，麥包笑言：「可能人夾人，佢（譚玉瑛）同黎芷珊都好包容我，我有時比較粗魯冇乜禮貌，但佢哋都好接納我。」譚玉瑛聞言即加一句：「原來你都知嘅，知都好緊要架，但改唔改就係一件事！」

邵初、黎諾懿和妃頤妹妹加入與三名主持到廣州某度假區一遊，場內有齊野生動物世界、水上樂園、大型主題樂園、馬戲團等。在大型主題樂園中，諾懿化身廿四孝爸爸陪妃頤妹妹玩兒童版過山車、跳樓機等，場面溫馨。而兩位同屆港姐德德和邵初就在水上樂園大解放，姊妹情深的穿上同款泳衣，除了孖住玩漂流外，還挑戰刺激度爆錶的滑水梯，玩完被邵初扶着走的德德說：「鍾意刺激嘅人真係要嚟玩！」晚上兩姊妹參加水上電音派對狂歡，Chill到爆。