【是日通勝】

農曆五月廿一

癸卯年 己未月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午5時至7時

宜：祭祀、嫁娶、移徙

忌：理髮、穿井、詞訟

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、21、37

幸運顏色：淺黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

金牛座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

巨蟹座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫有需要的人。

獅子座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

處女座：不滿現狀，與其怨天尤人，不如做好自己。

天秤座：謹言慎行可遠離衰運，衝動任性會有惡果。

天蠍座：樂於助人可收獲好運，斤斤計較易犯眾憎。

人馬座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

山羊座：謀事要識分主次，把霉運的影響減至最低。

水瓶座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

雙魚座：健康是財富，趁周末做點運動，有益身心！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）雞 人緣差

鼠：財運低迷，判斷力差，賭博輸多贏少。

牛：心煩意亂，易惹禍上身，宜獨自靜靜。

虎：桃花變弱，有伴侶者要學懂妥協退讓。

兔：家中會有好事發生，可讓你忘掉煩惱。

龍：有小人來犯，保持冷靜，並隨機應變。

蛇：宜拓展人脈，盡量展現樂觀開朗一面。

馬：桃花運急升，有暗戀對象者可趁機表白。

羊：有可能接到舊朋友的來電，百感交集。

猴：話頭醒尾，處事靈活，工作嘗到甜頭。

雞：是日沖煞，沒精打采，人際溝通出問題。

狗：易與優秀異性結緣，單身者好好把握。

豬：財運旺，可考慮投資，易有不錯斬獲。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座不為人知的性格（下）

人馬座：

不太在乎別人對他的觀感，所以想做甚麼就做甚麼，不要期望人馬座會為你遵守甚麼承諾，或者做甚麼事，因為沒有太好記性的他，只知道下一步自己想做甚麼，並沒有太多心思去在意別人的事。

山羊座：

較保守的星座，會願意為家人負上較多責任，不太愛花錢的山羊座，吃喝玩樂對他來說是一件奢侈的事，所以在生活中會較難放鬆，也較難讓自己生活在舒適豪華的物質環境中。

水瓶座：

很需要跟別人之間有距離感，因為不想對方過問自己的事太多，不是不想你知道，而是不想你問我就要回答；守規矩對水瓶座來說是不需要的，所以在他身上，是沒有絕對合情合理的表現。

雙魚座：

很需要被愛的感覺包圍自己，容易因為需要愛而愛上了別人，對方不需要有甚麼好條件，愛一個人就是單純地去愛，投入一段感情是義無反顧，愛情是雙魚座的大部分人生。