爆操女神︱王馨平秘授招數　「翻版劉心悠」樂翊榆紓緩腰痠背痛

做運動點只得一種，所以嚟緊《爆操女神》會教各位觀眾做瑜伽，等大家可以安坐家中，一路睇我哋嘅節目，一路學做瑜伽。我哋一如既往搵Hit爆嘅網紅同「素人」靚女做主角，再搵埋星級導師親身指導，今次就搵嚟90年代女神王馨平（Linda）教各位「素人」做瑜伽，將KOL打造成為真女神！呢一集出場嘅係參加過HOY TV節目《Summer Girls 2022》，有「翻版劉心悠」之稱嘅樂翊榆，佢嘅社交網有超過2萬粉絲追蹤，人氣都唔差㗎，個樣幾標青嘅佢，點先可以成為一個真女神，當然係擁有Fit爆嘅身材，咁就要睇吓星級導師王馨平，點樣調教佢喇！

今集星級導師Linda會教翊榆兩個瑜伽動作，第一個動作就係下犬式，模仿狗伸展時嘅動作，可以伸展臀部、大腿後肌群、胸部、闊背肌等各個肌群。有唔少坐緊Office嘅白領都要長時間對住電腦，又經常低頭撳手機，久而久之就腰痠背痛嘅問題，透過做下犬式有效解決以上嘅問題。

跟住Linda會教另一個較基礎嘅瑜伽體式，就係站立前屈式，呢個動作同樣有助改善背痛同腰痛。今集《爆操女神》會由淺入深教每位觀眾點樣做呢兩個動作，即刻睇片啦！

場地：Snap Fitness （San Po Kong）