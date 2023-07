Anson Lo生日感動爆喊　過萬「神徒」逼爆中環

「教主」Anson Lo昨日生日,逾萬粉絲為見偶像一面逼爆中環,在烈日當空下等足多個小時,更有粉絲難抵酷熱中暑。Anson Lo感激「神徒」支持,並對粉絲的辛苦感歉意,數度淚灑!

人氣男團MIRROR成員Anson Lo昨日28歲生日,其後援會及「神徒」以「Keep Giving.Keep Loving」為主題,為偶像安排了海陸空慶生活動,包括免費乘搭觀光巴士及渡輪、免費乘坐摩天輪、旋轉木馬與免費食雪糕等,向市民派福利。昨日中環及尖沙咀碼頭被一片粉紅海攻陷,數百名穿上粉紅色應援衫的「神徒」拿着手幅與「教主」的Q版公仔打卡,還有不少來自新加坡的粉絲,非常墟冚。

至少4名歌迷中暑

Anson Lo前一天預告會在生日當天現身中環摩天輪附近會場,昨日他在社交網上載短片表示天氣酷熱,擔心粉絲中暑,特意提醒大家帶備雨傘及飲用水。為親近偶像,下午1時許大批歌迷已排隊入場,現場實施封路措施,至5時許,會場附近已擠滿逾萬「神徒」,水洩不通,而Anson Lo的父母亦有現身支持。由於天氣酷熱,據知至少有4名歌迷不適中暑。

約5時20分,穿白色長袖冷衫的Anson Lo乘坐七人車到達,他表示昨日亦是「神徒」生日,並向粉絲致歉,自言因自己到場引起混亂,並大賣口乖,指會場內外的每一位粉絲都很重要。之後他跟粉絲大合照,以及切蛋糕及許願,他笑言站在戶外10分鐘已熱到像游水,然後感性說:「今年係我出道第5年,多謝大家仍然喺度,我知道大家要跟隨Anson Lo有時會有啲攰,感受到大家會攰同吃力,你哋會有失望,我有做得唔好嘅時候。」此時他眼濕濕,工作人員即遞上紙巾,「神徒」大叫:「唔好喊」、「我哋愛你!」

他續稱最窩心是粉絲每日都會跟他說不用衝得太快,很感激粉絲出席今次活動及對他作出各種形式的應援,知道他們的目的是想讓更多人認識Anson Lo,說到此處他再次哽咽,忍不住轉身拭淚,停了一會兒才說:「我之前喺社交網出咗個限時動態,我話I'll back you up as well。其實我為粉絲實質做過乜?相對粉絲對我嘅支持,我真係冇做過乜,我惟有用歌影視作品去回報。」

籌備個唱有壓力

期間他不停拭淚,並指年底會拍新戲及在演唱會前推出慢歌,坦言為做好個唱而大感壓力。最後他多謝父母體諒及支持,亦多謝粉絲、工作人員及籌備今次活動的歌迷會。離場時,Anson Lo十分識做,拿出手機跟場外的粉絲自拍,並跟遠處的「神徒」揮手後登車離開。