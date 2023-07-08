Anson Lo生日感動爆喊　過萬「神徒」逼爆中環

「教主」Anson Lo昨日生日，逾萬粉絲為見偶像一面逼爆中環，在烈日當空下等足多個小時，更有粉絲難抵酷熱中暑。Anson Lo感激「神徒」支持，並對粉絲的辛苦感歉意，數度淚灑！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo昨日28歲生日，其後援會及「神徒」以「Keep Giving．Keep Loving」為主題，為偶像安排了海陸空慶生活動，包括免費乘搭觀光巴士及渡輪、免費乘坐摩天輪、旋轉木馬與免費食雪糕等，向市民派福利。昨日中環及尖沙咀碼頭被一片粉紅海攻陷，數百名穿上粉紅色應援衫的「神徒」拿着手幅與「教主」的Q版公仔打卡，還有不少來自新加坡的粉絲，非常墟冚。

至少4名歌迷中暑

Anson Lo前一天預告會在生日當天現身中環摩天輪附近會場，昨日他在社交網上載短片表示天氣酷熱，擔心粉絲中暑，特意提醒大家帶備雨傘及飲用水。為親近偶像，下午1時許大批歌迷已排隊入場，現場實施封路措施，至5時許，會場附近已擠滿逾萬「神徒」，水洩不通，而Anson Lo的父母亦有現身支持。由於天氣酷熱，據知至少有4名歌迷不適中暑。

約5時20分，穿白色長袖冷衫的Anson Lo乘坐七人車到達，他表示昨日亦是「神徒」生日，並向粉絲致歉，自言因自己到場引起混亂，並大賣口乖，指會場內外的每一位粉絲都很重要。之後他跟粉絲大合照，以及切蛋糕及許願，他笑言站在戶外10分鐘已熱到像游水，然後感性說：「今年係我出道第5年，多謝大家仍然喺度，我知道大家要跟隨Anson Lo有時會有啲攰，感受到大家會攰同吃力，你哋會有失望，我有做得唔好嘅時候。」此時他眼濕濕，工作人員即遞上紙巾，「神徒」大叫：「唔好喊」、「我哋愛你！」

他續稱最窩心是粉絲每日都會跟他說不用衝得太快，很感激粉絲出席今次活動及對他作出各種形式的應援，知道他們的目的是想讓更多人認識Anson Lo，說到此處他再次哽咽，忍不住轉身拭淚，停了一會兒才說：「我之前喺社交網出咗個限時動態，我話I'll back you up as well。其實我為粉絲實質做過乜？相對粉絲對我嘅支持，我真係冇做過乜，我惟有用歌影視作品去回報。」

籌備個唱有壓力

期間他不停拭淚，並指年底會拍新戲及在演唱會前推出慢歌，坦言為做好個唱而大感壓力。最後他多謝父母體諒及支持，亦多謝粉絲、工作人員及籌備今次活動的歌迷會。離場時，Anson Lo十分識做，拿出手機跟場外的粉絲自拍，並跟遠處的「神徒」揮手後登車離開。