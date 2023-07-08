Jer開騷同「月之女神」陳蕾襯到絕：佢好似仙女！

自從去年7月MIRROR發生紅館墮屏事故後，演唱會全停，時隔一年，MIRROR各子逐個開騷，打頭陣是柳應廷（Jer），昨晚（7日）起一連4晚在會展舉行4場個人演唱會。Jer演唱會舞台設計以宇宙為主題，T字形舞台，兩邊各有大屏幕，台上有一大一小代表星球的球體，亦有升降台。Jer演唱會歌單共有22首歌，當中13首是Jer自己，出道至今的歌傾巢而出，其餘9首則是別人的歌。

穿着箭豬裝登場的Jer， 開場唱《從零開始的新世界》和《MM7》，由舞蹈員傍住又唱又跳獻舞技，還叫全場站起一起跳。唱罷他講笑：「正唔正？跳舞OK嘛？大家係咪有期待、有驚喜？大家想睇我跳嘅話可以走先，因為之後冇喇！只有呢Part。」首次開個唱的他，站上會展的舞台上，興奮問：「未聽過會展有幾大聲。」換來全場歡呼喝采聲。他多謝歌迷由《全民造星》便開始支持他，從網上知道有粉絲專登從外國飛來港支持，開心能近距離見面。

只限兩首跳唱歌後，輪到「宇宙之旅」部分施展唱功，一口氣唱出多首慢歌，包括3首「物語系列」《水刑物語》《迴光物語》《風靈物語》和《砂之器》等，出盡力唱到滴汗。其後換上皮褸皮褲Rock爆《狂人日記》台上咆哮。

接着是《離別的規矩》《自毁的程序》和《坐看雲起時》，他提到朋友離世，帶點傷感，形容這部份是他的過往，是沉動的，感受到人生的甜酸苦辣，經歴過才成長，對人生有好多感受：「我錄《坐看雲起時》5、6次都未有感受，宇宙咁大，我算咩？直至經歴我朋友件事，送畀天上嘅你，希望你睇到，我代你唱畀你老公聽。」

全場大合唱

嘉賓陳蕾出場，兩人身上都全白，十分合襯，Jer表示好開心請到陳蕾做他第一次個唱的首場嘉賓，陳蕾也表示榮幸，並笑言：「你個騷係有氣質嘛！你今日係小王子，我係月之女神。」Jer就讚她似仙女，感謝陳蕾抱病也出席，原來他們同樣氣管較弱，經常會交流養聲心得，她並關心Jer能否應付4場演唱會，Jer坦言也擔心：「擔心應付唔到，不過觀眾熱情令我唔記得咗。」Jer賣口乖，表示好鍾意她及希望日後多合作，然後拖着她送她下台。之後唱《人類群星閃耀時》帶起全場大合唱。

再唱《陀飛輪》

Encore時他選唱參加造星時的比賽歌，Supper Moment的《P.S I Love You》他表示復活戰是憑此歌得以復活：「好開心參加《造星》，可以令我上到舞台，係一路以來嘅夢想，我有1千萬個諗法，以做一場騷來做歌，開心終可以實踐。」唱陳奕迅的《陀飛輪》笑言就是唱這首歌被淘汰。最後唱《樂壇已死》演唱會完結。

Jer多謝為演唱會出過力的功臣時，提到公司高層魯庭暉，原來魯生看完他綵排時，傳短訊作出稱讚：「佢話喺10年前做Eason演唱會時候曾經幻想過自己可以做一個星，喺台上面唱到一個Theme嘅演唱會，佢話10年之後我係第一個。」