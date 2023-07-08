李思捷主持《思家大戰》　李佳廣東話不佳惹笑

由李思捷主持及監製的《思家大戰》明晚（9日）播出一集，有周吉佩率領的「中音五強」隊，成員包括李佳、羅啟豪（英國豪）、龍婷及顏志恒，對戰室內設計師老闆Tim Tim率領的「TimTim Team」隊，成員包括Timothy、Tiger、Sonia、Zila。

「中音五強」應主持李思捷要求高歌《我們的名字》炒熱氣氛，席間思捷問到5人參加《中年好聲音》後的感想與轉變時，吉吉腦筋急轉彎謂：「我依家自信心多咗、人都聰明咗，考試仲得100分添！」獲得全場掌聲。至於英國豪則成為隊中「可愛擔當」，除了長期含羞答答的表情成焦點外，他的「蛻變感言」亦夠晒出乎意料：「冇咁怕醜，人人都話我瘦咗。」思捷聞言即和應謂：「係靚仔咗。」

本周李思捷大發慈悲，戲癮上身玩繞場一周之餘，更向兩隊連環放水。首先，由於李佳因廣東話不佳，搶答題目時竟將「歌舞廳」誤說成「Ballroom」，幸獲思捷循循善誘才解釋清楚「Ballroom」的李佳式定義，其間二人對話內容相當爆笑，先是李佳一臉無辜問道：「你明唔明我講咩？」思捷眼神死回應：「I know！」李佳即歡呼謂：「Exactly」，再換來思捷抵死謂：「But they（工作人員） don’t know.」而當李佳得悉自己辭不達意後，即以英語向思捷道歉：「I am sorry, make it so complicated」，思捷再中英夾雜地搞笑回應：「It’s not complicated, it’s fine咁你仲play唔play呀？」相當爆笑。