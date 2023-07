李思捷主持《思家大戰》　李佳廣東話不佳惹笑

由李思捷主持及監製的《思家大戰》明晚(9日)播出一集,有周吉佩率領的「中音五強」隊,成員包括李佳、羅啟豪(英國豪)、龍婷及顏志恒,對戰室內設計師老闆Tim Tim率領的「TimTim Team」隊,成員包括Timothy、Tiger、Sonia、Zila。

「中音五強」應主持李思捷要求高歌《我們的名字》炒熱氣氛,席間思捷問到5人參加《中年好聲音》後的感想與轉變時,吉吉腦筋急轉彎謂:「我依家自信心多咗、人都聰明咗,考試仲得100分添!」獲得全場掌聲。至於英國豪則成為隊中「可愛擔當」,除了長期含羞答答的表情成焦點外,他的「蛻變感言」亦夠晒出乎意料:「冇咁怕醜,人人都話我瘦咗。」思捷聞言即和應謂:「係靚仔咗。」

本周李思捷大發慈悲,戲癮上身玩繞場一周之餘,更向兩隊連環放水。首先,由於李佳因廣東話不佳,搶答題目時竟將「歌舞廳」誤說成「Ballroom」,幸獲思捷循循善誘才解釋清楚「Ballroom」的李佳式定義,其間二人對話內容相當爆笑,先是李佳一臉無辜問道:「你明唔明我講咩?」思捷眼神死回應:「I know!」李佳即歡呼謂:「Exactly」,再換來思捷抵死謂:「But they(工作人員) don’t know.」而當李佳得悉自己辭不達意後,即以英語向思捷道歉:「I am sorry, make it so complicated」,思捷再中英夾雜地搞笑回應:「It’s not complicated, it’s fine咁你仲play唔play呀?」相當爆笑。