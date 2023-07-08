Britney被NBA球星保安打面警方不起訴　自感未受平等對待

美國天后Britney Spears周三（5日）於拉斯維加斯一間酒店遇到NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama），有影片顯示她從後上前以英國口音叫「先生！先生！先生！」並按他膊頭後，被對方保安反手推開，Britney面部中招，大叫：「美國就係咁樣，X晒你哋！」警方調查指該保安是撞到Britney的手，令她自己打到自己的臉，並不會起訴保安襲擊。

Britney再於社交網站發文交代事件：「我喺呢行好多年，同過世上最出名嘅人一齊……NSYNC曾經好似披頭四咁紅……佢哋去到邊都有女仔蜂擁而上……我成世人從來未見過保安會打另一個人！！！我唔係想用受害人身份去分享呢樣嘢……好老實我係明……我當時反應係好搞嘢……係差？？？係……曾經都有關於我嘅紀錄片推出而我冇批准……我好多時候都好無助，而我喺拉斯維加斯嘅經歷同反應都係各種層面上叫救命……我就要講！！！我唔覺得自己喺呢個國家被當成一個平等嘅人去對待……當然當我睇返條片……當其他人圍住我睇吓我有冇事令我覺得自己係重要！！！我當時冇為意呢樣嘢……啲人淨係聽到我講X晒你哋……但咁都係好過我真係打返佢！！！點都好我仲係個NBA球星嘅超級粉……佢保安打我唔係佢嘅錯……有時就係唔X好彩！！！」