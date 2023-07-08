歡樂多巴胺穿搭　變夏日繽紛女孩

色彩繽紛如調色盤一樣的夏季穿搭色彩，看見了也會覺得心情變好。（互聯網）

近期一種讓人心情會變好的穿搭風格席捲全球，主打在身上堆砌各種繽紛鮮艷色彩的單品，讓人眼前一亮。這種穿搭風格稱為多巴胺穿搭（Dopamine Dressing），多巴胺原是大腦之中產生的獎勵機制，能夠讓人感到快樂興奮。鮮艷色彩穿在身上會激發開心指數，與多巴胺的機制相似。大家不妨學習利用不同的鮮艷色調奪人眼球，同時也取悅自己。

一種鮮艷主色調

入門級別的多巴胺穿搭主打將一種鮮艷色彩穿在身上，再搭配一些小細節。例如全身穿上粉紅色、明黃色的服飾，搭配白色、黑色內襯，讓色彩不要多於3種，而主色調只有1種會比較容易駕馭。英國女神歌手Dua Lipa早前就以鮮黃色的穿搭吸引大家眼球，大面積的黃色點綴小量白色，讓人看了輕鬆愉悅。

從配飾入手

因為多巴胺穿搭的重點是讓穿搭者感到愉悅，如果大家平日穿慣了黑白灰的簡約色系，還不習慣穿大面積鮮艷色彩的服飾，可以先慢慢轉變細節，從配飾中入手。例如手鍊和戒指可以換成彩色樹脂膠質地。重點是可以選擇盡量誇張的設計，即使是平淡的穿搭色彩也可因為首飾的加持增色不少。南韓女團(G)I-DLE成員舒華早前參加活動，身上就飾有鮮艷配色的大腸髮圈以及同色調的頭飾與戒指，集甜美與活潑風格於一身。

多色彩撞色搭配

進階的多巴胺穿搭就可以參考南韓女星泫雅與(G)I-DLE另一成員宋雨琦，她們以撞色、多色彩的搭配吸引大家爭先模仿。雖然前者是性感風格，另一個是型格風格，但都可以輕鬆駕馭這種穿搭。泫雅以粉色黃色條紋針織衫搭配藍色的小手袋，耳飾、頸鏈和戒指均是誇張搶眼的設計，少女感十足。而宋雨琦則是戴上粉藍粉紅的頭戴式耳機，搭配多彩的髮夾，吊帶衫與彩虹條紋針織褲，從頭到腳都色彩繽紛。