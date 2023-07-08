玩盡多元宇宙　珍妮花嘉娜超級英雄舊角「黑天使」加盟《死侍3》

近期超級英雄電影大玩多元宇宙概念，將舊世代的超級英雄加入新片，以玩嘢為賣點的漫威超級英雄片《死侍3》（Deadpool 3）當然亦不會錯過，飾演「死侍」的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）除了請來「狼人」曉積文（Hugh Jackman）復出，有傳更會請來「黑天使」珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）加盟！

珍妮花的角色最初於霍士電影公司製作的2003年電影《夜魔俠》（Daredevil）現身，該片由賓艾佛力（Ben Affleck）飾演夜魔俠，她飾演黑天使，其後她亦接拍2005年外傳《黑天使》（Elektra），該片口碑票房也慘遭滑鐵盧。漫威重掌霍士擁有的版權後，上年於《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）已有霍士版《變種特攻》（X-Men）的「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）現身。

珍妮花與賴恩於今年推出的Netflix片《超時空亞當計劃》（The Adam Project）合作，電影亦同樣由《死侍3》導演Shawn Levy執導，對於打動她加盟絕對有幫助！