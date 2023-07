玩盡多元宇宙　珍妮花嘉娜超級英雄舊角「黑天使」加盟《死侍3》

近期超級英雄電影大玩多元宇宙概念,將舊世代的超級英雄加入新片,以玩嘢為賣點的漫威超級英雄片《死侍3》(Deadpool 3)當然亦不會錯過,飾演「死侍」的賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)除了請來「狼人」曉積文(Hugh Jackman)復出,有傳更會請來「黑天使」珍妮花嘉娜(Jennifer Garner)加盟!

珍妮花的角色最初於霍士電影公司製作的2003年電影《夜魔俠》(Daredevil)現身,該片由賓艾佛力(Ben Affleck)飾演夜魔俠,她飾演黑天使,其後她亦接拍2005年外傳《黑天使》(Elektra),該片口碑票房也慘遭滑鐵盧。漫威重掌霍士擁有的版權後,上年於《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)已有霍士版《變種特攻》(X-Men)的「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)現身。

珍妮花與賴恩於今年推出的Netflix片《超時空亞當計劃》(The Adam Project)合作,電影亦同樣由《死侍3》導演Shawn Levy執導,對於打動她加盟絕對有幫助!