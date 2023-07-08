豐富早午餐　中西日之選

近排每逢假期，很大機會都是下雨連連，一早起身想出去玩都無心情。既然係咁，倒不如施施然去食個豐富早午餐再作打算，除了精緻西餐，還有日菜和中菜選擇，大家可會出現選擇困難症？

中式點心配香檳

吃西餐，最愛生蠔配香檳，如果換上點心又如何？上環中菜食府江蘇銘悅近日除推出多款新菜式外，由現時至8月27日逢星期六、日及公眾假期推出4位起SPLASH周末點心早午餐，當中包括有海苔芝麻肉鬆卷、海苔芝士蝦春卷、黑椒牛肉煎餃、椰香濃湯小雲吞、茄蓉煙三文魚叉子餅或伊比利亞48個月黑毛豬火腿叉子餅，以及懷舊香煎蘿蔔糕、招牌灌湯小籠包、懷舊爆汁生煎包和鮑魚鹹水角9款點心。意猶未盡還可以用優惠價點選指定菜式，又或加指定價錢享用和90分鐘無限暢飲精選人氣香檳體驗，和親友齊齊乾杯。

日式和牛壽喜燒

對食肉獸來講，高質的日本和牛定是頭三甲必吃的美食。尖沙咀「壽司燒 伊勢熊」逢星期六、日及公眾假期推出2款周末早午餐體驗，5道菜周末早午餐包括2款前菜、茶碗蒸、壽喜燒肉食、5款日本季蔬菜、味噌湯、漬物、飯食和甜品，當中燒喜燒可選日本和牛、北海道四元豚或德島縣阿波酢橘雞。要2日前預訂的8道菜周末早午餐廚師發辦菜單則有5款前菜、刺身、一品料理、蒸物，和牛壽喜燒可揀豚肉或雞肉，還有5款日本季蔬菜、昆布蓋飯、雞蛋蓋飯及甜品。同時間，客人可加選2小時無限暢飲，3款佳釀都適合配壽燒料理，體驗更佳。

環球美食

每個人的口味各有不同，想投其所好都很簡單。中環香港美利酒店歐陸餐廳Popinjays近日於逢星期六及日推出周末暢飲早午餐，最特是客人可於下午12時至晚上7時內自選3小時享用任食任點，可按喜好揀選不同的2.5小時任飲香檳，部分更包括魚子醬體驗。海鮮塔有蠔、龍蝦、蟹腳、大蝦、青口、魚子醬、吞拿魚和八爪魚，小食有吞拿魚醬伴慢煮小牛肉、手工布拉塔芝士、手切牛肉韃靼、香煎帶子及炭烤八爪魚，主菜有特色烤羊排、吞拿魚韃靼粗管麵或羅西尼和牛柳等選擇，甜品可盡情吃意式咖啡提拉米蘇、朱古力法式蛋糕、士多啤梨千層酥及檸檬青檸芝士蛋糕，相信可滿足各人的口味。