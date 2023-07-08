曾獲睇好做樂壇一姐！炎明熹哭別李玟　難忘大力擁抱

國際天后李玟（CoCo）日前因抑鬱症輕生，終年48歲，CoCo突然離世，令愛惜她的親人、朋友、歌迷都極難過和難以接受，曾於去年參加內地音樂綜藝節目《聲生不息》，而與CoCo相識的炎明熹（Gigi）和曾比特 （Mike），昨日（7日）先後於社交網發文悼念。

炎明熹上載了與Coco的合照，發文表示知道對方離世的消息後爆喊，難忘初次見面時的情景：「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。Coco姐：我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時，你給我那個大大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話，更不會忘記你對我的叮囑，給我的温暖，親愛的Coco姐，你永遠在我心裏，我會永遠想着你。」其實CoCo生前與炎明熹惺惺相惜，曾大炎明熹有才華，將來有望成樂壇一姐。

而曾於節目中與女合唱《Monica》的Mike，將社交網頭像轉為黑色，發長文指好懷念對方，更形容與Coco的關係就像家人：「你不是我血緣上的家人，我們的關係卻好比家人般親近……你經常說你是我姐姐，但你性格卻是一個很可愛的小女孩，還記得第一次見面我說我是從小看你長大，你笑的特別開心特別大聲 我們在一起選曲到凌晨三點，然後每一首都被卡掉，終於選到了一首我們都喜歡的。」