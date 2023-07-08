唐麗球劉倩婷針灸代言做公益　吳毅將爆粗為炒氣氛

藝人唐麗球（波波）與劉倩婷（Sandy）今日（8日）出席「福幼慧妍雅集兒童復康中心」揭幕活動，Sandy透露今次是慧妍41周年其中一個最大的撥款項目：「我哋捐咗60萬，主要為自閉症兒童提供免費中醫針灸治療，我哋之前有同中醫師了解過，有個自閉症小朋友對眼有事，做咗3次針灸後，對眼依家睇得好清楚，而且可以坐定少少。」她們表示當日大家都有輪流「啪」骨以感受醫師功力，Sandy笑言：「我本身長期有啪骨，因為平時要湊小朋友同工作，個人周身骨痛，啪完成個人精神咗。」至於波波稱向來愛看中醫，並有接受針灸，做完覺得血液運行得更好，她又指發現現時不少小朋友都患有自閉症：「幾乎10個就3、4個有自閉症，佢哋嘅父母會用好多唔同方式幫助小朋友，有錢就好啲，因為啲治療好貴，我哋個計劃好有意義，可以幫到低下階層小朋友。」

另外，提到網上流傳一條波波老公吳毅將在酒吧登台時突然發惡爆粗的片段，但原來只是跟觀眾互動扮惡，波波坦言初時都嚇一嚇：「佢個人都火爆，我以為佢真係同人鬧交，我都有打畀佢，佢話成日都咁玩，係搞氣氛嘅一種，只係今次畀人拍咗片放上網。（佢成日喺內地登台會唔會擔心？）唔擔心，佢好自制，我好放心，佢工作完就即刻走。」