盤點麥徑4大路線　捕獲發哥So Easy

提起影帝周潤發（發哥），除了大家聯想到有型之外，就是Selfie同跑步，仲將跑步運動帶到戲裏戲外。其實他非常熱愛跑山，仲經常於麥理浩徑出沒。今次為大家精選較易「捕獲」發哥的路段，夾啱時間的話有機會遇到這位神級偶像，即使遇唔到也可以抖抖氣打打卡，欣賞大自然美景。

捕獲點一：大浪西灣 飽覽絕美海景

麥理浩徑第二段總長13.5公里，徒步約需時5至6小時。雖然對體力要求較高，但沿途可欣賞到浪茄灣至西灣的絕美海景，所以發哥常常在此出沒，運氣好的話更會碰到他與好友行山，劉嘉玲就曾分享跟發哥在此半行半跑22公里，笑言「依家對腳好似唔係我自己」！

西灣為西貢大浪灣「四灘一尖」中的沙灘之一，曾獲選為「香港十大自然勝景選舉」第一名，出名水清沙幼，吸引不少人前來打卡。橫越西灣海灣後，則是另一精彩路段，鹹田灣、大灣、全港最尖山峰蚺蛇尖等盡收眼底，灣外小島大洲及尖洲近在咫尺。當中鹹田村「海風士多」是一大補給點，面對青山綠水、浩瀚滄波，一邊品嘗店內餐蛋麵、星洲炒米、山水豆腐花等，飽肚一番又可繼續前進。過了鹹田灣後即要爬升至大浪坳，再陡降露營勝地赤徑，最後攀至北潭凹可乘公共交通工具離開。

路線：浪茄 › 西灣山 › 吹筒坳 › 西灣 › 鹹田灣 › 大浪坳 › 赤徑 › 北潭凹

難度：3＊（以5＊為最高）

捕獲點二：城門水塘 欣賞天空之鏡

城門水塘段屬麥理浩徑第6段，路程最短約4.6公里，行畢需2小時左右，被公認為最易行的一段。發哥曾跟周家怡等藝人在此遊塘，綜合網友經驗他較常出現在主壩一帶，大家不妨碰碰運氣。

整段路程打卡位甚多，例如孖指徑北麓的城門碉堡，此處是二戰期間英軍抵禦日軍的軍事據點之一，可看到不少軍事設施遺迹。另一打卡位是「水浸白千層」，水塘水位較滿時，白千層樹木的根部會浸沒於水中，水位倒影恍如天空之鏡。搵食方面塘邊有燒烤場，也可沿下城門道下山，經過培橋書院行至大圍市中心，再到E for Egg吃個勁飽肚的韓風爆餡多士。

路線：大埔公路 › 九龍水塘 › 金山 › 城門水塘

難度：1.5＊（以5＊為最高）

捕獲點三：大帽山 茶水亭探蓮姐

麥理浩徑第8段跨越香港最高峰大帽山，海拔957米，全程長約9.5公里，完成時間預4小時以上。雖然全程多為石屎路不算難行，但升降幅度大，要預留一定體力。偏偏健步如飛的發哥就最愛行這一路段，常常出沒於山腳的大帽山茶水亭，更與老闆蓮姐成為好友。

大帽山一年四季景色各異，春季有櫻花盛開，秋天則是賞芒勝地。著名打卡位有大帽山觀景台、白色圓球狀的氣象雷達站，附近仲有一塊臥龍石，膽大的話可坐上去打卡。回程時可考慮到端記茶樓飲茶吃點心，此處開業50年多年，讓人回味舊式茶樓的風味。

路線：鉛礦坳 › 大帽山 › 荃錦公路

難度：3.5＊（以5＊為最高）

捕獲點四：大欖涌水塘 遠眺千島湖

大欖涌水塘路段屬於麥理浩徑第10段，路線較長有15.5公里，要預留5小時完成。沿途可以近距離遊覽大欖涌水塘，塘中因有多個島嶼故被稱為「千島湖」。發哥曾經跟米雪等星級好友繞湖而行，胡諾言也曾在此巧遇發哥。

此段出發點大棠山路巴士站附近有一排排楓香林，秋天時紅葉滿布路旁，甚為壯觀。沿途還可看到草木蔓生的山丘、令人歎為觀止的岩石露頭和湧進集水區的溪水，最後以屯門作為終點，山友可到三聖邨食海鮮，或到隱世瀑布餐廳品嘗美食。

路線：田夫仔 › 永吉橋 › 大欖涌水塘水壩 › 屯門

難度：3＊（以5＊為最高）