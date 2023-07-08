港姐終極面試︱「金髮蔡思貝」喪遲到　黃泳嘉爆喊

無綫節目《2023香港小姐競選 終極面試》，明晚（9日）播出最後一集，22位晉級準佳麗將繼續接受評審團嚴格考核，眾準佳麗率先接受口才挑戰，由於今屆加入AI元素，除考驗準佳麗的問題全來自ChatGPT外，為2023香港小姐擔任競選項目顧問的大數據專家車品覺，亦會在節目中分享使用ChatGPT心得。當中得出的問題包括：「如果你有一百個檸檬，你會點做？」、「如果外星人嚟到地球，你會點樣同佢解釋地球人嘅自拍文化？」、「如果當選港姐冠軍可以成為超級英雄，超能力係可以長時間張開對眼，你會點運用呢種能力拯救地球？」等，有準佳麗急智十足答得有紋有路，但亦有人被指答非所問，志偉笑言：「好犀利，佢可以完全答咗另外一樣嘢！」

除了口才挑戰，22位準佳麗還接受了化妝、Catwalk訓練。口才訓練由師姐馮盈盈與林盛斌（Bob）擔任導師，當阿Bob邀請黃泳嘉做示範時，她竟突然緊張淚崩，令其他準佳麗亦被感染喊埋一份，現場即時變成淚海，一班準佳麗摟作一團互相安慰。化妝訓練則由著名化妝師雷淑賢擔任導師，對方一出場就霸氣十足，更下令準佳麗拆掉假眼睫毛，她說：「好似『葵花寶典』咁，搶晒你個樣，唔係長同密就係靚！」

Catwalk訓練則由名模陳嘉容擔任導師，嘉容對着一班準佳麗極為嚴格，其中鄧凱文表現不合格行到「操兵咁款」，遭嘉容下令行到合格為止，嘉容更爆出一句：「記唔記得腳踭落地先呀，我最後一次講㗎喇，落選唔關我事！」訓練期間發生小插曲，「金髮蔡思貝」郭珮文（Juliana）因遲到激嬲嘉容，嘉容不客氣謂：「你又遲到喎，點解唔早啲出門口呀？」整個訓練過程都相當嚴格。