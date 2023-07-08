徐㴓喬封口唔講戀情：驚影響到人！

藝人徐㴓喬（Asha）與仔仔一堂的男神Louis和Nathan以大使身份出席「愛滋三零:愛滋病紀念掛被工作坊」活動，Asha曾公開是雙性戀，透露對兩性之間的知識，不比身邊朋友多，笑言身邊LGBT朋友的知識都比她廣博。問到現在是否有伴侶時，她封口不提，覺得人愈長大，愈覺要私隱：「之前喺一個訪問裏面，提過前度之後，發現唔應該講咁多，因為好多人評論，影響咗對方，知道佢好介意。」

工作方面，她透露將出外拍攝旅遊節目，目的地日本和土耳其，自爆從未去過日本，她說：「我真係失敗嘅香港人，唔知點解咁多年都冇朋友陪我去過，我對日本係零知識，對我嚟講日本乜嘢都好有興趣，而土耳其都未去過，好期待。」出埠之前她首要先安頓好屋企的貓咪，原來多年來她為慈善機構做寄養家庭，貓咪正等候人收養。

男男同志真人騷節目《仔仔一堂》的男神Louis和Nathan，在講座上亦有分享，Nathan本身是馬來西亞人，上月聯同其他仔仔在吉隆坡舉行粉絲見面會，與近200粉絲見面，粉絲原來對他很留意令他喜出望外。現時單身，自認感情上好蠢：「我分唔到邊啲人鍾意我，睇身體語言和講嘢唔直接，要估估吓，我呢方面係幾蠢，可能錯過咗機會。」Louis就透露已脫單一年，其同性伴侶屬高大型，性格和價值觀跟他好合拍，透露伴侶較他小7年，就讀大學仍是學生，Louis表示以前試過與年紀大過他的人拍拖，覺得年紀大小，未必成為障礙，自認性格孤僻和規矩多多，笑言：「相處吓先，我哋好難搵對像，機會少啲，見步行步啦！」