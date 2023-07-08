泥鯭對黃心穎義無反顧　繼續為女友造歌

樂隊RubberBand今日（8日）到機場參與電台直播訪問，並分享與主持人謝茜嘉十多年遠赴土耳其拍攝節目的難忘事，並為現場聽眾即場獻唱《遊車河》及《小涼拌》，場面熱鬧。

談到首次於機場唱歌，主音6號表示相當過癮，而通關後4子多了很多出埠演出機會，他透露：「10日後我哋又要到北美巡唱，今次10日內會去3個地方演出，包括多倫多、洛杉磯及溫哥華，時間到幾趕，而4月我哋去歐洲做嘢時，而行程太急搞到各自身體出少少毛病，今次會注意。」

問到屆時會否帶家人同行，阿正表示：「我一定會帶，等囡囡未正式返學前，都可以睇吓呢個世界。」6號就無奈表示指上次與太太一同出埠，回港後家中的貓有情緒，故今次老婆會留守家中。阿偉則指老婆和女兒有其他活動，自己會盡快完成所有工作，返港會合她們。問到泥鯭今次會否帶女友黃心穎同行，他表示：「會跟Band去。（繼續幫女友造歌？）大家留意吓囉，呢啲應該由藝人自己講。（會幫佢作曲？）佢自己作，我只係其中一個監製啫。」至於早前他於網上批評姜濤，事後鬧出連串風波，對於這話題，他表示沒有任何回應。