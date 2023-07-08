全新第4代Alphard及Vellfire MPV　王者駕臨

全新第4代Alphard及Vellfire豪華MPV抵港，兩款車系的面罩換上全新設計，Alphard上的是優雅貴氣格紋，而Vellfire的則是運動粗橫間。

期待已久的豐田(Toyota)全新第4代Alphard及Vellfire豪華MPV終於抵港。兩款車系的輸港版本有8個之多，以滿足不同的商務和家庭客需求。

當中3個屬HEV混能版：包括：Alphard/ Vellfire HEV及 Alphard Executive Lounge HEV ，均車載2.5L 直四引擎配豐田第4代Self-Charging Hybrid混能系統及E-Four電子四驅系統，並搭載NiMH金屬氫化鎳電池，綜合馬力250ps(較上代+53ps)，平均耗油量低見16.3km/L(WLTC)。而Alphard/ Vellfire 350和Alphard Executive Lounge則配備全新的2.4L直四渦輪增壓引擎，以取代前代的3.5L V6雙VVT-i引擎，最大馬力達279ps。至於Alphard/ Vellfire 250則依舊搭載2.5L 直四自然吸氣引擎，最大馬力182ps。

全新第4代Alphard及Vellfire均建基於全新的TNGA GA-K平台，車身抗扭剛度大幅提升。兩款車系的面罩、頭尾燈等皆換上新設計，電動調校中排Ottoman座椅連冷氣及發熱等功能，（350版及HEV版多配置分拆式搖控器及按摩功能，Alphard 的Executive Lounge及HEV Executive Lounge版本更多快速調校返圖按鈕、手枕及小腿托墊加熱、附設化妝鏡的收納式工作枱)。抬頭便是全新的左右席雙天幕頂設計，而中及後排側窗更貼心配備升降電動太陽擋及手動窗簾；連同車頂燈光系統及64種顏色LED氣氛燈，輕鬆按個人喜好設定不同氛圍。並車載Toyota Safety Sense™️3.0主動式安全系統，當中防護駕駛輔助 （Proactive Driving Assist）、盲點偵測輔助（Blind Spot Monitor）及安全離座輔助（Safe Exit Assist），三項功能是首次導入本港豐田車系。