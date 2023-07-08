彭健新爆東莞本來有個溫拿博物館　其他成員到依家先知？

成軍50年的溫拿樂隊日前接受港台《舊日的足跡》訪問，成員譚詠麟、鍾鎮濤（阿B）、彭健新和葉智強齊集錄音室，加上電話中的陳友你一言我一語不停說笑，令現時熱鬧氣氛升溫。

健仔爆料說：「疫情前本來我在佛山有一間很大的『彭健新音樂學院』，我是校監，阿倫是校長，但因為一些問題而停了下來。今次返港希望有時間在音樂方面訓練多些香港年輕人。」他更首次向隊友透露，東莞有一個很大的國際時裝表演場地，其中一名老闆建議用作設立「溫拿博物館」，可惜未幾便爆發新冠疫情，眾人齊齊起哄說：「這是今天第一次聽到，我們只知道東莞賣臘腸。可能時移勢易，現已變回賣臘腸了。哈哈哈！」

阿B如沒有加入溫拿樂隊會有何發展？他答：「我應該會移民美國去讀書，但當時已出版歌曲《Sha La La La》，五個人出騷擠在一個車廂裡，大夥兒玩得很開心，所以沒有成行。其實，我知自己一定讀書不成。」健仔被問到最患難見真情的事件時，他謂：「有一次我把結他借給別人，對方歸還後，我未有檢查，後來我們到酒店見工，頂樓是一處非常高級的地方，還有一名外籍經理。誰知一上台彈奏，結他斷了線，也沒有後備線，於是我立即飛奔外出購買，10 多分鐘 後返回，他們對我說：『不用趕，經理走了，說我們不夠專業。』我很內疚，但他們沒有責怪我。幸好之後不用再去那裡，我們上了電視節目，更好呢！」他還透露有興趣替人看相看風水，自覺外貌具說服力，更稱玄學師李丞責也指他的樣子適合入行。陳友當年原已獲加拿大的大學取錄修讀土木工程，卻為了夾 Band 而放棄：「阿爸知道後把一隻碗擲過來。人生就係不能夠自己作主，我欣然接受上天的安排。」阿強最難忘的一次演出發生在吉隆坡，是關於阿B的一件趣事：「那次我笑到簡直不能彈結他。當時阿B突然在台上消失，原來他在表演前狂吃海鮮，唱至第三首歌時開始攪肚痛，滿頭大汗，所以上廁所去了。場館內坐了幾萬人，沒有冷氣，我們都穿了羽毛衫，阿B穿的是粉紅色。廁所位置近『山頂』那邊。我在台上看到一隻粉紅色大鳥（向那方 向）飛上去，邊走邊被人拔毛。他去了10多分鐘，也算快。聞說廁所內甚麼也沒有，只找到一張當地報紙。」

阿倫要講出五人的壞習慣，他說：「陳友懶瞓，我為食，健仔長氣，算不算是壞習慣？」至於五人中誰的艷遇最多？陳友打趣道：「艷遇當然是留給英俊的小鮮肉，就是阿B和阿倫，我又瘦又『四眼』，只有羨慕。他們有否抗拒就不得而知了。」健仔搶着說：「我們不愛跟女孩子玩的，人家說我們『高竇』，實情是我們害羞，感覺和女孩子玩很麻煩。我們自己玩已很開心。」陳友打岔指：「咪住，人家以為我們的取向有問題！」

阿倫還透露很快會出版書籍講述5人的經歷，書名可能是《五個黑髮的少年》。溫拿另一個心願是申請健力士世界紀錄：「我們在華人樂壇，甚至國際樂壇，原班人馬由50 年前至今仍有舉辦演唱會的樂隊，應該是一個紀錄，也是香港人的驕傲。」