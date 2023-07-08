馮允謙入行即陷迷失期　教「造星」仔仔保持謙虛

馮允謙（Jay）憑無綫節目《超級巨聲3》入行，現為ViuTV《全民造星V》的導師，日前接受電台訪問，將兩個選秀節目相比，他坦言：「如果我哋嗰時都有導師去幫忙，去教我選歌，我會覺得好好，起碼有個人去幫手。當時冇導師，得監製同我傾，每一集唱完出街都會比人鬧，因為冇ear mon (耳內式監聽)，嗰時都辛苦嘅。但都唔夠依家《造星V》班仔仔辛苦。」他指出《造星V》參賽者要面對的挑戰更大、要求更高，不止要通宵錄影，更要學懂跳舞。

在《造星V》播出初期，Jay曾被花姐批評性格太善良，他否認性格令他在演藝路上走得比其他人慢：「我覺得要做番自己，每個人嘅性格都好唔同，冇話邊一種性格就會成功，好多時都係靠運氣、時勢，及天時地利人和，係你嘅就係你！」他又指《造星V》不止論輸贏，認為參賽者的性格、努力及才華更為重要，他續解釋道：「作為導師我唔覺得係一定要鬧班仔仔先會令佢哋成功，反而我覺得係要同佢哋分析同討論。藝術、音樂、表演冇話得一種，冇話啱定錯，睇你想點樣表達自己。」

當年《巨聲3》奪亞軍後，曾有接近2年時間沒出歌，他透露當時是失去了方向，更有朋友曾勸他轉行做其他事，但亦因有這段經歷，他近年上位後仍能保持謙虛，所以何時何地任何人邀他合照，他坦言都不會拒絕：「影一張相、或者唱一隻歌就可以令人咁開心，其實就是我哋做這行的責任，幸運嘅反而係我，亦自覺好幸運能夠將歡樂帶畀大家。」任導師期間，他不時將這種態度跟《造星V》組員分享：「我經常跟我啲仔仔講，一定要保持態度謙虛，踏上台是非常幸運的事，所以一定要珍惜同humble。」

Jay坦承原定2022年底與未婚妻結婚，對於達成入行夢想開完處男紅館騷後反而延期婚禮，他解釋雙方生活在這陣子都有要處理的事情，大家有共識未必是結婚的好時間：「最緊要係兩個人有共識，而我哋都已經認定咗對方，佢亦都好相信我，因為我性格真係好悶，只會匿在屋企做音樂，未婚妻咁放心，亦因為佢覺得冇其他女仔會鍾意我！」