Skyler Simpson　晒心動蜜桃臀

愛美係女人嘅天性，而經過汗水打造嘅成果，梗係要分享畀大家欣賞啦！就好似呢位嚟自美國嘅Skyler Simpson咁，以前係肥妹仔一名，經過努力健身後鍛煉出弗爆身材，尤其係結實上翹蜜桃臀，令男人為之心動！

全憑毅力

唔少女士總係將減肥掛喺口邊，但其實最有效嘅減肥方法，就係運動、飲食及健康嘅生活習慣三合為一。唔係亂噏，以上秘訣係由健美達人兼性感網紅Skyler Simpson憑住多年經驗，總結出嚟嘅心得。如果有睇過佢喺社交帳號上所分享嘅性感寫真，便會領略到乜嘢叫做玲瓏浮凸又健美結實嘅身材。

雖然佢家陣嘅身材有前有後，但其實係花咗唔少汗水換番嚟。原來佢細個時係肥妹仔一名，但佢卻有個夢想，就係成為模特兒。縱然佢五官貌標致，但當時身邊人都覺得以佢嘅肥胖身形，根本唔符合做模特兒嘅條件。為此佢便開始漫長嘅健美之旅，正所謂「功夫不負有心人」，Skyler Simpson憑住毅力成功鍛煉出美好嘅身段。

極大回響

減肥成功嘅佢喺大學畢業後，不但成功投身模特兒行列，並先後為多本著名雜誌拍攝寫真，同時又以時裝模特兒嘅身份喺各個時裝展演出。為咗提升人氣，2020年便開設社交帳號，最初只係分享佢嘅健美成果及模特兒時裝照，及至一次佢獲泳衣品牌嘅邀請，拍攝一輯比堅尼寫真，並將當中幾張寫真照放上社交網分享，估唔到大獲得極大回響，網民反應相當熱烈，事關擁有曼妙身段嘅Skyler Simpson，雖然偶有性感寫真分享，但如此少布嘅比堅尼辣照卻係首次，而憑住呢輯寫真不但令佢喺網絡嘅人氣飆升，更打開佢日後成為性感網紅嘅大門，時至今日佢嘅IG帳號已擁有超過91萬粉絲，勁呀！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：35G-25-36

近年Skyler Simpson不但憑住性感魅力喺網絡上大放異彩，更喺模特兒界愈嚟愈紅。與此同時，佢更經營網絡會員帳號，為粉絲提供尺度更大嘅寫真，粉絲們一定唔可以錯過！