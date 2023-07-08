台北電影獎︱許瑋甯年初曾聯絡李玟：她當時跟我說會好的！

第25屆台北電影獎頒獎典禮今日（8日）假中山堂舉行，影星柯震東、林柏宏、宋芸樺、許瑋甯及林志玲老公「國民姐夫」AKIRA等也有出席。

擔任頒獎嘉賓的許瑋甯以清爽短髮新形象示人，配合黑色透視長裙，把美腿表露無遺，非常吸睛，問到老公邱澤是否喜歡其短髮造型時？她冧到爆地說：「他覺得我怎樣都漂亮。」公然放閃，她稱目前為此新形象頗受好評。另外，許瑋甯曾為李玟的MV擔任主角，她透露今年2月曾跟對方聯絡，並謂：「她當時跟我說會好的。」她大讚對方是個很善良的女生，很照顧她，不諱言對其離世感到難過，希望她能沒有病痛，開心當個天使。同場王陽明與陳庭妮一齊頒獎，兩人同樣以黑色上陣襯到絕，他們稱事前沒有夾定。王陽明是「黑人」陳建州的波友，提到黑人時，王陽明欲言又止說：「沒有甚麼...需要幫他說話。希望有空可以關心他一下。」

AKIRA同樣擔任頒獎嘉賓，講到台上要一口氣說出提名名單，問他事前是否找林志玲為他惡補一番？他坦言：「也不是特地在家要學，而是參加這樣的活動，本來就該好好了解這些作品。」AKIRA表示今次是首度參加該頒獎禮，他希望有機會演出台灣電影，本身對電影製作亦有興趣，問到將來拍電影會否找太太主演？他坦言：「她現在是主婦身份，希望多待在家，不確定之後會怎樣，有好機會的話，或她有意願，可能會考慮。」又笑言與其找太太來演，不如夫婦倆合作製作一部日台電影。

柯震東首次執導的電影《黑的教育》入圍最佳劇情長片、最佳男主角及最佳男配角等8項提名，他笑言若自己有份做頒獎禮評審，一定會將所有獎項全投給自己。提到他之前到韓國參加富順國際奇幻影展，事後他在社交平台上載曾捲生犯罪醜聞的BIGBANG前成員勝利合照，引起網友議論紛紛，柯震東被問到兩人聊了甚麼時，他避而不談：「私人事不回應，今晚話題留給《黑的教育》。」他指之後想再執導電影，但不想自導自演。同場宋芸樺以低胸兼露腰的牛仔連身長裙上陣，大騷小蠻腰。至於王淨以台北電影節代言人身份出席，她自爆最近身體抱恙，患了腸胃炎，幸得男友曹佑寧細心照顧。

而最終獎項揭盅，由《本日公休》中飾演家庭理髮師的陸小芬奪得影后，她獲獎時忍不住喜極而泣，至於影帝則是《疫起》的王柏傑摘下，成功擊敗張孝全。