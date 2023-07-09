【是日通勝】

農曆五月廿二

癸卯年 己未月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：捕捉、納財、祭祀

忌：置業、裁衣、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、13、29

幸運顏色：米白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

金牛座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

雙子座：生活多阻滯，宜停下腳步，檢視自身不足。

巨蟹座：財運比較強，換上橙色服飾可帶來好運氣。

獅子座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

處女座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天秤座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

天蠍座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

人馬座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

山羊座：爭取好姻緣是急不來，謀定而後動比較好。

水瓶座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙魚座：不要讓自己變得自私，否則財神會掉頭走。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠：是時候改變形象，給人煥然一新感覺。

牛：涉及金錢事宜，必須謹慎，提防受騙。

虎：生活出現小意外，幸獲朋友出手相助。

兔：八卦心太強，易因一時口快而得罪人。

龍：自我要求高，又不聽人勸，壓力大增。

蛇：桃花旺，攜眷出外遊玩可令感情升溫。

馬：溝通力強，幽默風趣，社交場合受歡迎。

羊：趁周日給自己安排娛樂，別記掛工作了。

猴：快樂唾手可得，今天就盡情放鬆自己。

雞：人緣一級棒，接連遇好事，心情靚到極！

狗：是日沖煞，情緒低落，對未來感困惑。

豬：已婚者要自律，跟異性太親近會有麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

哪些人需要靠改名來轉運？

姓名蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響運勢。一個適合自己的好名字，會產生有益的氣場，從而生出好運。究竟哪些人需要改名來轉運呢？

1.體弱多病的人

通常是名字與命理中五行的不平衡及配置不當有關。通過改名，可以結合自己命局的喜用神，選擇調理健康且適合自己的名字，從而有利於身體健康。

2.不喜歡自己名字的人

有些朋友莫名其妙地不喜歡自己的名字，但又說不出原因來，就是說和這個名字的緣分不夠。這種情況下，需要改一個根據自身八字情況而調配的新名字，有助運勢提升。

3.名字與八字不符

如果名字與自身八字用神嚴重不符，形成五行衝擊，則做事容易屢屢受挫，一生要背着一個衝擊八字的負能量，這種情況建議改名，取一個適合自己的名字，從而對運勢起到促進作用。

4.想通過改名改變自己運勢的人

有些朋友改名不是因為名字不好，而是想通過取一個對自己有利的名字，這樣做可改善運勢，為自己的發展提供更有利的條件。