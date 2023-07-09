內地暑假檔「外敵」當前︱古仔城城追落後　硬砌地膽王寶強

「三大影帝」古天樂、郭富城與劉青雲近日不停為新片在北京、上海宣傳，為今年暑假檔揭開「華麗序幕」，可惜與內地影星王寶強同日上映的電影相比，票房相差一大截，加上今年暑假檔還有多部荷里活大片排隊上映，勢掀起龍爭虎鬥！

今年內地暑假檔猛片出籠，古天樂、郭富城及劉青雲主演新作《掃毒3：人在天涯》日前上映，3人連走多站跑宣傳，當中古仔在首映禮大受歡迎，有女Fans大叫「老公」，並揚言因他才學廣東話，亦有女戲迷讚他瞓身拍打戲，青雲忍不住讚埋一份，指他打得最犀利，讚到古仔也不好意思，搞笑地叫該戲迷坐下，不要再讚落去。

而青雲與城城同樣受歡迎，所到之處均受簇擁，在近日推出的花絮片中，可見城城拍大型槍戰戲時相當投入，又動用不少真槍，甚有質感。而青雲拍攝夜場戲份時，被一位長腿美女雙腿放膊頭，場面看似香艷，但鏡頭外的他有點不自在，眼光只向上望，以免女拍檔尷尬。為配合長腿位置，青雲更配合坐前，讓女方較容易就位，非常體貼。

湯告魯斯猛片空降

雖然3位影帝落力宣傳，但截至昨晚（8日）10時，電影票房暫收1.36億元人民幣（約1.47億港元），而同日上映、內地影星王寶強自導自演的《八角籠中》則有6.95億元人民幣（約7.49億港元），明顯有一段距離！稍後還有多部荷里活大片如巨星湯告魯斯主演的《職業特工隊：死亡清算上集》、吳京與積遜史特咸主演的《極悍巨鯊2：深溝》及瑪歌羅比話題作《芭比》等陸續上映，加上來勢洶洶的內地電影《超能一家人》及《封神第一部》，今年暑假檔競爭相當激烈！

雖然票房理想，但王寶強沒有輕敵，近日接受多間內地媒體訪問谷戲，當中提到今次執導的辛酸，自爆電影拍到後期曾出現資金短缺，幸獲好兄弟名導陳思誠在金錢上的幫助，電影才能埋尾，提到好兄弟仗義幫忙，性格硬朗的王寶強亦忍不住眼濕濕。除了陳思誠外，曾跟王寶強合作《天下無賊》的歌手劉若英，亦為該片與他合唱主題曲《親愛的小孩》，並特別拍攝打氣短片，連周星馳亦拍片「喊住」為王寶強造勢，揚言服了他，認真畀面！

「想看度」輸蝕 黃曉明硬食十幾巴吸客

內地男星黃曉明監製及主演的電影《最後的真相》映期一改再改，早前終落實於8月18日暑期檔上映，飾演頹爆律師的曉明為該片瞓身演出，事前做足功課，又為拍攝捱了多晚通宵，其中一場掌摑戲更着對手王影璐真打，由於對方屬新人壓力大，曉明最終硬食十幾巴，打到「啪啪聲」並出現短暫耳鳴，導演才收貨。曉明全程投入，可惜在內地著名電影數據平台的「想看度」中，《最》片截至昨日只有7.3萬人想睇，與同日上映由古天樂、張智霖、周秀娜等主演、佘詩曼作特別演出的《暗殺風暴》，以及黃渤的《學爸》相比，輸了一大截，《暗》片「想看度」有31萬人，《學爸》亦有11萬人，曉明新片明顯被「撳住打」，金雞影帝都冇情講！