娛圈單打︱政治最緊要正確 打錯粒字好大鑊

新婚不久的連詩雅（Shiga）並沒有閒下來，反而積極搵錢。她9月將在順德舉行音樂會，並在微博發文宣傳，殊不知因為一句「真的很久沒有出國表演」而觸動內地網民神經，批評她把內地形容為外國，揚言罷睇。嚇得其經理人公司急忙澄清，並即時將錯誤發文的工作人員解僱。

即係咁，藝人由別人代為經營社交媒體並不罕見，Shiga的貼文並非出自她本人手筆絕非不可能，一些大牌明星甚至有公關公司代勞。

話時話，今時今日返內地搵食，政治正確大於一切。在一片愛國風潮下，香港藝人亦不能打馬虎眼。例如去年美國政客佩洛西竄訪台灣，中港台藝人紛紛跟緊大隊轉發「一個中國」貼文，沒有表態者更被網民列成清單鞭撻，蔚為奇觀，好不熱鬧。

又難怪，畢竟能夠開出天價酬勞的，環顧四周就只有內地出手這麼闊綽，中港台藝人賺個盆滿缽滿的同時，當然也有愛國義務。尤其中美角力愈演愈烈，社會環境高度政治化，娛樂事業又怎麼可能例外？

講番Shiga，手民之誤都唔係第一次。最經典是2013年《狂野時速》美國男星保羅獲加撞車身亡，她在IG發文悼念，卻誤將Rest In Peace 寫成「Rest In Piece」而遭網民瘋狂恥笑。此外，又疑因中文程度不好，在節目中把「朝氣勃勃」說成「陽光勃勃」，可見「少說話多做事」實在是至理名言。點都好啦，Shiga自從同老公陳家樂一齊之後形象改善不少，今次只是茶杯裏的小風波，相信內地網民都會收貨。