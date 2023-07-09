夏里遜福畢彼特拍戲不和拍攝打交場面變真打？

荷里活好多影星都因合作而反晒面，最經典例子就是畢彼特（Brad Pitt）和夏里遜福（Harrison Ford）曾被傳不和而拍攝打交戲時真打！

荷里活巨星福伯同畢佬於90年代曾在電影《魔鬼同行》（The Devil's Own）中合作，最後他們擘面收場！當時有傳2人為了爭戲而不和，更一度傳出他們拍攝打交戲時「假戲真做」。雙方一直沒有就不和作出回應。多年後，福伯終於證實他們不和一事，他指雙方拍攝時的確在創意上有分歧。福伯說：「首先，我係好崇拜畢。我認為佢係出色嘅演員。佢係一個真正嘅正人君子，佢個角色好複雜，而我亦因為唔想只係純粹正邪大戰而希望自己個角色同樣有複雜性，我哋未搞掂個劇本就要開機拍攝，個劇本唔係我同畢同意嘅。我哋雙方對劇本有唔同意見，我好明白大家都有自己嘅觀點。」

除了畢佬之外，福伯亦曾經被傳與另一男星祖殊夏尼（Josh Hartnett）因合作而反面。他們2003年曾在電影《夢幻雙雄》（Hollywood Homicide）中合作飾演警察拍檔。多年後祖殊近日受訪時就首度回應當時的不和傳聞，他說：「戲劇性有助報紙銷量，尤其係舊時。但實際上我哋合作得好愉快。無錯拍攝時我哋喺對劇本上有唔同意，亦有好多重寫劇本嘅情況。就係咁就被傳譯成：『佢哋不和！』實情唔係咁。」