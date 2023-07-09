炎亞綸自爆性癖打Pat當懲罰　愛以床戰結束爭吵

陷性醜聞風波的台灣男星炎亞綸，近日被翻出在節目中大膽談性，直言性愛是情侶爭吵後最快的和解方法，又自爆會在床上懲罰另一半。至於涉性侵的台灣名主持黃子佼，他主理的節目片段將全部被刪，並由「王子」邱勝翊加盟救亡。

台灣男星炎亞綸被前男友耀樂爆料，涉於他未成年時「強行進入」及偷拍性愛片，日前炎亞綸應訊，依當地《兒童及少年性剝削防制條例》以50萬元新台幣（約12萬港元）擔保及被限制出境。形象跌至谷底的他，近日被網民翻出一年前在其主持節目《36題愛上你》中的大膽言論，當時他與嘉賓陶晶瑩討論情侶吵架後是否可用性愛和解，他以「絕對可以」表示認同，陶晶瑩指吵架後的性愛超級火爆，炎亞綸即說：「而且你也可以在那個過程當中懲罰一下他。」陶晶瑩問是否打屁股？他做出拍打手勢並說：「對，你再壞啊！」突然自爆性癖。

黃子佼節目片段被刪

至於陷性侵醜聞的台灣名主持黃子佼，原本是選秀節目《未來少女》主理人，日前他以個人身體因素向節目組請辭，製作單位表示仍未找到合適人選取代，而之前錄製的集數，內容會尊重原主理人的想法全部刪除，並宣布「王子」邱勝翊加盟成為固定導師。曾在節目《原子少年》帶領男團的王子表示，今次換成女團心情有點不同，因為跟男團弟弟們的相處方式可以非常兄弟般輕鬆打鬧，問到對女參賽者的要求，他笑言嚴厲不來，會陪伴她們成長並給予最中肯的意見。