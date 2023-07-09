陳偉霆自爆瘀事　考錯車牌讀錯書

型男陳偉霆（William）和內地小花章若楠合演的劇集《照亮你》大獲好評，有網民分享在內地電單車考場曾遇見男神的經歷，聲稱礙於考生一律要戴上頭盔，故跟他一度擦身而過也懵然不知，多得身邊的教練「提水」，才得知跟William有過一秒緣分。

而「William在內地考車牌」一度成網上熱話，更有指他是考三輪摩托車（即三輪電單車）牌，還有疑似考場教練甫跟William的合照，並爆料指他已通過最後一關的「科四」考試，成功獲得內地駕駛執照。不少網民為William「成就解鎖」而雀躍，欣賞他上進心強，不斷增值自己，更有女粉絲留言：「希望在街上遇上William駕車，就可以坐車尾遊車河。」

其實William早在7年前，拍攝內地劇《老九門》時遇交通意外，被電單車撞傷左腳，導致腳部麻痹及不能郁動，可是為免影響拍攝進度，強忍劇痛至收工才住橫店醫院診治，不過愛車的他沒留下心理陰影，已通過筆試、路試共4次成功考獲新車牌。

William在綜藝節目曾透露其考牌的決心，但過程中不乏笑料，他自爆為應付考試，一早熟讀筆試題，以十足信心應考，不過上場時發現所讀的跟考題不同，最後才發現：「我是考料目一，但練的的是科目四。」結果「肥佬」收場，要重新再考，網民直指他的瘀事比考車牌筆試同樣「不合格」的魏浚笙（Jeffrey）不相伯仲。